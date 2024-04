Can Yaman commenta l’intervista a Verissimo: ''Dopo la trasmissione... Dei guai!'', cosa è successo

Gossip TV

Can Yaman e Francesca Chillemi sono stati ospiti a Verissimo e alcune affermazioni dell’attore turco hanno scatenato il finimondo.

Can Yaman è ovunque negli ultimi giorni e le sue fan non potrebbero esserne più felici. L’attore turco, impegnato sul set di Sandokan con il ruolo della leggendaria Tigre della Malesia, si è prestato per uno scherzo ad Amici per poi approdare anche nello studio di Verissimo per un’intervista di coppia con Francesca Chillemi. Qui, nello show di Canale 5, alcune sue forti affermazioni hanno completamente scatenato le fan e l’attore turco ha così commentato su Instagram.

Can Yaman commenta l’intervista a Verissimo, cosa ha detto

Attore lanciatissimo ormai da anni grazie al successo di Daydreamer, Can Yaman sarà la Tigre della Malesia nel remake di Sandokan le cui riprese sono iniziate proprio in questi giorni. L’attore turco si è preparato duramente ad affrontare questo ruolo, che anni fa gli fece prendere la definitiva decisione di trasferirsi in Italia come da lui stesso rivelato, ma che sta prendendo vita solo adesso dopo una lunga ricerca per il cast, il set e tutti i dettagli del caso. Can ha perso moltissimi chili con una dieta lampo, aiutato anche da allenamenti intensi e sfiancati, ha preso lezioni di danza, combattimento ed equitazione e si dice felice della sintonia che si respira con il resto del cast di Sandokan.

Nel frattempo, Yaman è tornato su Mediaset con la seconda stagione di Viola come il mare insieme a Francesca Chillemi, con la quale ha infiammato il web, tornando a recitare nei panni dell’ispettore capo Francesco Demir. Il pubblico è al settimo cielo, curioso di scoprire cosa accadrà tra Viola Vitale e Demir nella seconda stagione della fiction targata Lux Vide e i due attori hanno deciso di raccontare qualcosa nello studio di Verissimo con un’intervista di coppia.

Can Yaman, passo falso a Verissimo!

Ma cosa è successo nella puntata di Verissimo? Yaman ha rivelato di aver intenzione di avere presto figli a patto di trovare una donna come Francesca: affermazioni che, neppure a dirlo, hanno scatenato il finimondo sui social tra chi ha ripreso a tifare per questa coppia e chi invece ha iniziato a proporsi come madre perfetta. Yaman si è reso conto di aver dato spazio alle fan e ha commentato ironicamente l’accaduto su Instagram, ammettendo di essere nel bel mezzo del caos dopo l’intervista rilasciata nello studio di Silvia Toffanin.

Attualmente sembra che l’attore turco più amato di sempre sia completamente single ma forse non tanto felicemente come vuol vedere: Can ha ammesso di sentire il richiamo della paternità ma per questo ci vuole la donna giusta, e chi sarà la fortunata? Al momento tante proposte ma nessuna che sembra aver colpito Can, il quale è del tutto calato nel ruolo di Sandokan e per i prossimi mesi non penserà che al lavoro, deciso a riportare sullo schermo il personaggio creato dalla penna di Emilio Salgari nel miglior modo possibile.