Can Yaman a Verissimo con Francesca Chillemi: "Se trovo una donna come lei, sono pronto ad avere un bambino" [VIDEO]

Can Yaman e Francesca Chillemi si sono raccontati a Verissimo, in attesa della seconda stagione di Viola come il mare 2! Ecco cosa hanno raccontato!

Oggi, sabato 27 aprile, su Canale5 sono stati ospiti a Verissimo due amatissimi personaggi della fiction Viola come il mare, di cui a breve partirà la seconda stagione: Can Yaman e Francesca Chillemi. I due attori hanno raccontato della loro chimica sul set e poi l'attore turco ha stupito tutti affermando di essere pronto a diventare padre...non appena troverà una donna come la sua compagna di set!

Can Yaman e Francesca Chillemi a Verissimo: "Pronto a diventare padre, non appena troverò una donna come lei" [VIDEO]

Cosa possono aspettarsi i fan della fiction Mediaset Viola come il mare 2? Francesca Chillemi e Can Yaman hanno provato a svelare qualche dettaglio, senza far spoiler, anche se Can Yaman ha rischiato di dire fin troppe cose. "C'è una forte attrazione tra i due personaggi" commenta Francesca, mentre Can la stuzzica:

"Si vedeva anche nella prima stagione, però, rispetto a prima ora non ci sono terze persone che si intromettono tra Viola e Francesco. Ci saranno altre complicazioni, ma non ci saranno altri elementi esterni, noi risolviamo i problemi tra noi e questo permette di creare una connessione tra loro due molto più profonda"

Quando la conduttrice di Verissimo, Silvia Toffanin, ha chiesto com'è il loro rapporto al di fuori dal set, entrambi gli attori hanno ammesso di essere molto in sintonia: "Ci siamo sempre trovati molto bene, anche già l'anno scorso" ha ammesso Francesca Chillemi.

Can Yaman sorprende tutti: "Appena trovo una donna come Francesca, sono pronto a fare un bambino"

Quando la stessa domanda è stata rivolta all'attore turco - che presto vedremo in Sandokan, fiction Rai di cui partiranno a breve le riprese - Can Yaman, scherzando ha detto:

"Francesca è complessa come Viola e io sono misterioso come Francesco e quando ci caliamo nei personaggi andiamo anche più d'accordo. Però appena si stoppano le riprese lei prende il cellulare! Questo mi dà fastidio, le dico parliamo, posa il telefono."

Dato che Silvia è intervenuta ricordandogli che Francesca Chillemi è anche mamma, l'attore turco ha sbalordito tutti dicendo:

"Allora per la terza stagione faccio un bambino anche io, così siamo pari. Appena trovo la donna giusta, magari bella come Francesca, farò un bambino"

Silvia Toffanin lo ha allora invitato a tornare in studio per portarle liete notizie: "Ti aspetto quando vuoi...magari con delle liete notizie!"