Can Yaman commenta così il Flop di Viola come il Mare (FOTO)

Viola come il Mare in picchiata libera, lo share cala e aumentano le proteste dei fan. Can Yaman, a Budapest, commenta con uno scatto su Instagram e mette a tacere le polemiche.

Can Yaman commenta gli ascolti bassi di Viola come il Mare

Can Yaman si trova a Budapest ormai da diverse settimane ma segue con interesse l’andamento della fiction Viola come il Mare, che lo vede protagonista insieme a Francesca Chillemi, nei panni di Francesco Demir. La performance del divo turco, tuttavia, non convince e la coppia, che fuori dal set sembra avere tanto feeling mentre davanti le telecamere non sono poi così in sintonia a livello attoriale. Le performance di Can e Francesca, infatti, non convincono e la serie tv si sta rivelando un flop puntata dopo puntata, perdendo share a vista d’occhio.

Yaman, nonostante le polemiche, viene ancora difeso da tantissimi fan che hanno apprezzato lo sforzo di recitare completamente in italiano per la prima volta, cosa non facile se consideriamo che l’attore è nato e cresciuto in Turchia e si è affacciato da pochi anni alla dizione nostrana. Yaman, ascoltando le voci che si rincorrono sul web, ha deciso di rispondere con uno scatto direttamente da Budapest, che ha incantato il pubblico.

Il divo turco, con lo sguardo perso nel vuoto, si affaccia al balcone dell’albergo che lo ospita nella nuova città, con un completo scuro ed elegante e una bellissima sciarpa color panna. Insomma, Can ha voluto far capire che, nonostante le critiche, lui è ancora sé stesso con i suoi valori, principi e con la stessa voglia di mettersi in gioco: il copione in inglese per El Turco e il cast internazionale con il quale sta collaborando non lo spaventano.