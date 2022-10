Can Yaman, Viola come il Mare è un flop? Gli ascolti calano drasticamente

Gossip TV

Nonostante la pubblicità che Can Yaman fa a Viola come il Mare su Instagram, gli ascolti sono drasticamente in calo per la fiction di Canale 5.

La messa in onda di Viola come il Mare è partita benissimo in termini d’ascolti, rivelandosi un flop dopo qualche settimana di programmazione con uno share in drastico calo su Canale 5. Ecco cosa succede alla fiction con Can Yaman e Francesca Chillemi.

Viola come il Mare delude, come reagirà Can Yaman?

I fan di Can Yaman hanno atteso per mesi la messa in onda di Viola come il Mare, la fiction con Francesca Chillemi prodotta da Lux Vide, sbracata poche settimane fa su Canale 5. La prima puntata, dunque la prima apparizione di Francesco Demir e Viola Vitale, ha registrato boom di ascolti e l’attore turco non ha saputo nascondere la propria soddisfazione. Per Can, infatti, questo era un banco di prova decisivo avendo lui, per la prima volta, recitato completamente in italiano.

Yaman si trova ora a Budapest per le riprese de El Turco, nuova serie tv targata Dinsey +, per la quale si è preparato ad un copione totalmente in inglese insieme ad un cast internazionale. Sul set della serie, Can si è lasciato immortalare in uno scatto bollente, mettendo in mostra la sua schiena scolpita da lunghissime sessioni di allenamento in palestra. Nel frattempo, su Canale 5, continua ad andare in onda Viola come il Mare ma gli ascolti calano drasticamente passando dall’iniziale 20.5% di share ad un misero 15.6%, ovvero cedendo la corona degli ascolti del venerdì sera a Tale e Quale Show.

Come mai la fiction ha smesso di interessare il pubblico dopo un debutto così tanto pubblicizzato? Potrebbe semplicemente trattarsi di un caso, essendo il venerdì un giorno dedicato alla movida per chi lavora tutta la settimana a tempo pieno, anche se sul web si leva una voce impertinente che dà tutta la colpa a Yaman. Secondo alcuni utenti, infatti, la performance dell’attore turco sarebbe deludente e la trama della serie tv passerebbe in secondo piano rispetto all’interpretazione tremenda di Can. Voi cosa ne pensate?