Can Yaman, che cachet da capogiro per le sue serie tv!

Gossip TV

Can Yaman è un vero divo, fuori e dentro al set. Ecco il suo cachet per alcune delle serie tv che lo hanno reso celebre.

Can Yaman è uno degli attori più amati del momento. Il divo turco si prepara a girare El Turco, nuova serie tv targata Disney + che lo vedrà protagonista, ma quanto guadagnerà per questo progetto? E quanto ha guadagnato in passato per le sue soap più famose?

Can Yaman, compenso incredibile per i suoi lavori in tv

Can Yaman è diventato via via sempre più popolare, conquistando il pubblico con il suo fascino innegabile e un fiso scultoreo. L’attore turco si è trasferito in pianta stabile in Italia, traendo profitto dal lancio della sua collezione di profumi Mania e della collaborazione come testimonial per Tudors, ma il grosso degli introiti di Can proviene dalla sua partecipazione a soap e serie tv.

Per la sua parte in Bitter Sweet, Can ha percepito circa 2000 euro a puntata, mentre il compenso è lievitato a 8000 euro per Daydreamer, la soap che lo ha lanciato anche grazie alla complicità che si è creata con la co-protagonista Demet Ozdemir. Nel frattempo, Yaman è stato scelto per El Turco ovvero una serie televisiva Disney + anche se sembra che dovrà fare a meno di una famosissima attrice.

L’attore è volato a Budapest per iniziare ad ambientarsi sul set e fare amicizia con il cavallo che impersonerà il suo fido destriero. Yaman è veramente molto felice per questa esperienza, che lo porrà al centro di un cast internazionale. Ma quanto guadagnerà Can per la nuova serie tv? Secondo il gossip, il sensuale divo percepirebbe il corrispettivo di 82.380 euro per ogni puntata. Una cifra da capogiro quella pensata per Yaman, che può ritenersi molto soddisfatto.