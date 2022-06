Can Yaman avverte: ''Restate sintonizzati'', ecco cosa sta per accadere

Gossip TV

Can Yaman orgoglioso del nuovo sport con Mercedes Benz Italia. L’attore cerca il sostengo delle numerose fan su Instagram.

Attore, modello e anche imprenditore di successo, Can Yaman è il nuovo volto dell’attesissimo spot della Mercedes-Benz Italia. Il divo turco ha pubblicato alcuni scatti del backstage, invitando le sue numerose fan su Instagram a non disastrarsi troppo: c’è una sorpresa clamorosa in arrivo!

Can Yaman, nuovo avvertimento per le fan!

Continua a spiccare il volo, librandosi nei cieli del successo e nell’Olimpo dei sex symbol più amati del momento, senza dimenticare di essere sempre riconoscente a tutti coloro che lo hanno aiutato ad arrivar fino a questo punto, ed è probabilmente per questo mix che tutti amano Can Yaman. L’attore turco, inarrestabile su Instagram, ha deciso di mettersi alla prova come testimonial, prestando il suo volto - e il suo corpo mozzafiato - per la nuova campagna pubblicitaria della Mercedes-Benz Italia.

Il divo del momento ha deciso di creare ancora più curiosità tra le sue sostenitrici fedeli, iniziando a condividere sulla sua pagina social ufficiale alcuni scatti del backstage del nuovo progetto, e invitando a rimanere collegati per ulteriori aggiornamenti. Can, vestito da Dolce&Gabbana, si mostra come un moderno 007 in giacca e cravatta a bordo di una macchina sportiva, per poi accogliere il suo lato più selvaggio con capelli alle spalle, spettinati dal vento, e occhiali scuri a proteggere il suo sguardo penetrante.

Insomma, se amate Can Yaman queste foto dal set sono un vero e proprio regalo, e chissà cosa altro condividerà a breve l’attore che promette una grande sorpresa. Nel frattempo, Can ha voluto postare qualche foto del suo viaggio in Turchia, dove è tornato per trascorrere del tempo con la famiglia, facendosi immortalare in uno dei luoghi più simbolici della città.