Can Yaman al settimo cielo: ''L'ho fatto, sulla Tv italiana ho portato...''

Can Yaman è fiero di aver portato una vera delizia turca nella serie tv Viola come il Mare, e non stiamo parlando del suo fisico scolpito.

Can Yaman, il divo turco più amato del momento, è entusiasta per esser riuscito a portare una tipicità della sua madrepatria nella fiction Viola come il Mare, in onda ogni venerdì su Canale 5. Ecco cosa ha rivelato, al settimo cielo, su Instagram.

Can Yaman l’ha portato in Italia, cosa confessa su Instagram

Protagonista della fiction Viola come il Mare, prodotta da Lux Vide e in onda ogni venerdì in prima serata su Canale 5, Can Yaman è veramente molto affezionato al personaggio di Francesco Demir. Il capo ispettore, infatti, corrisponde non solo al suo primo ruolo recitato interamente in italiano, dopo mesi di faticose lezioni di dizione, ma vi sono anche alcune somiglianze palesi che fanno piacere al pubblico. Grazie a Demir, Yaman ha portato portar sul piccolo schermo in Italia un prodotto tipico della Turchia, come ha annunciato lui stesso su Instagram attraverso un simpatico video.

Si tratta del Raki, ovvero una bevanda alcolica all’anice turca, chiamato anche “latte di leone” e considerato la bevanda nazionale. Durante una delle scene girate con la collega Francesca Chillemi, Yaman offre all’attrice un bicchiere di questa miscela fortissima, la cui gradazione alcolica è minimo al 40%. Can è molto felice di aver potuto portare un po’ della sua cultura e della tradizione turca in una serie televisiva italiana, perché questo testimonia come l’attore è riuscito ad integrarsi perfettamente, facendo combaciare le sue due anime.

Attualmente, Yaman si trova a Budapest per girare la nuova serie tv El Turco, che andrà in onda sulla piattaforma streaming Dinsey +, insieme all’attrice e modella italiana Greta Ferro. Dall’Ungheria, Yaman ha commentato il flop di Viola come il Mare che, oltre a non raggiungere lo share delle prime puntate, inizia anche ad essere commentato negativamente da molti fan sui social.