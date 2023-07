Can Yaman a Sanremo 2024? Ecco perché Amadeus dovrebbe doverlo all’Ariston

Gossip TV

Can Yaman è uno degli attori più amati del momento e Amadeus sarebbe un folle a non volerlo sul palco del Festival di Sanremo. Ma non è solo per la sua notorietà.

Uno degli attori più amati del momento è senza dubbio Can Yaman, il divo turco che dopo la messa in onda della soap Daydreamer è diventato un vero e proprio sex symbol, adorato dalle fan italiane. Da diversi anni, più o meno da quando è comparso su Canale 5 nelle vesti di Can Divit, si mormora che Yaman sarà uno dei super ospiti del palco del Festival di Sanremo, dove si danno il cambio le personalità più in vista del momento nel mondo dello sport, del teatro, della musica ma anche dei social (come ha ampiamente dimostrato la presenza di Chiara Ferragni all’Ariston). Perché Amadeus dovrebbe puntare tutto su Yaman? Certamente non solamente per il suo carisma: l’attore è molto di più.

Can Yaman si merita Sanremo, ecco perché

Negli anni, grazie alla conduzione frizzante e giovanile di Amadeus, il palco del Festival di Sanremo è diventato uno dei luoghi simbolo dell’intrattenimento italiano anche per i più giovani, che spesso prima snobbavano la kermesse musicale considerata fin troppo vintage. Ora a Sanremo si sfidano giovanissimi artisti a colpi di trap e auto-tune, rime elettrizzanti e spesso ben lontano dall’essere politicamente corrette, in barba alle urla del direttore Rai che si sentono nei corridoio della Rete pubblica. Insomma, Sanremo per un certo senso sta diventando quasi un palco di protesta, certamente di rinnovamento ed è giusto che Amadeus dia spazio a voci nuove. Un esempio? L’invito a Chiara Ferragni, che ha preso una decisione importante in questi giorni, la quale ha fatto da apri e chiudi fila alla scorsa edizione, rendendosi protagonista di messaggi femministi, liberali, al passo coi tempi.

Perché dunque sul palco di Sanremo non è ancora stato chiamato Can Yaman? L’attore turco è un sex symbol indiscusso, complice il personaggio di Can Divit che ha fatto innamorare tutte le spettatrici di Canale 5 e non solo. Il tenebroso protagonista di Daydreamer e Mr Wrong è un gigante buono nella vita reale, che ha saputo muoversi su due binari a prima vista lontani, rendendo semplice e logica la loro compenetrazione. Yaman è uno degli attori con più seguaci attualmente, fan sfegatate che farebbero qualsiasi cosa per vederlo sorridere, fan che lo trattano come uno di casa. Guai a parlare male di Can sui social se non si vuole essere attaccati da un centinaio di utenti che hanno come foto profilo gli addominali o il sorriso del turco.

Yaman non si discute a quanto pare e, sebbene meriterebbe un discorso diverso la sua recitazione dal momento che quella può e non può piacere, è da premiare il fatto che l’attore abbia usato tutto questo amore per dar voce ad un progetto importante. Yaman, infatti, ha creato il progetto solidale Can Yaman for Children che aiuta veramente i bambini nei reparti d’ospedale, donando aiuti concreti alle famiglie e macchinari di ultima generazione per cercare di salvarli tutti. Can non si è gloriato più di tanto della sua attuale fama, anche se qualcuno racconta che se lo si incontra ad un evento un po’ se la tira (ma d’altronde il fascino del bello e dannato non lo prevede forse?), ma ha deciso di mettere a disposizione l’amore delle sue fan per raccogliere costantemente fondi e devolverli totalmente. Anche la sua fragranza Mania fa parte del progetto, ad esempio.

Insomma, Can ha veramente dimostrato di avere un cuore d’oro ed un impatto mediatico mai visto prima, due caratteristiche che lo premiano senza dubbio. Il divo e l’uomo si sono incontrati e, nell’ottica di presentare non solo Vip ma anche personaggi impegnati nel sociale e nelle questioni moderne, Amadeus dovrebbe proprio invitare Can al Festival.