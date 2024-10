Cambio di programmazione per il GF, il debutto de La Talpa e di This is me (speciale Amici-Verissimo)

Gossip TV

Cambiamenti consistenti nei palinstesi Mediaset: il GF si sposta per far spazio a La Talpa e arriva lo speciale di Amici-Verissimo, This is Me! Ecco cosa succederà nelle prossime settimane!

Alcuni dei programmi Mediaset andranno incontro a significativi cambiamenti nell'arco delle prossime settimane: cambio di programmazione per il GF e previsto il debutto de La Talpa e di This is me (lo speciale Amici-Verissimo). Ecco come varierà la programmazione di queste trasmissioni a partire dal mese di novembre.

Cambio di programmazione per il GF, debutto per La Talpa e This is me

Il Grande Fratello torna a variare la sua programmazione, come svelato da TvBlog: la nuova edizione della trasmissione condotta da Alfonso Signorini aveva preso avvio con un doppio appuntamento, il lunedì e il giovedì, che si era poi ridotto, a partire da questo mese di ottobre, al solo lunedì, per lasciar spazio a Endless Love, la popolare soap turca che va in onda anche il giovedì sera.

Con il debutto de La Talpa e di This is me, i due nuovi e attesi programmi di Canale5, il GF andrà in onda a un nuovo cambiamento: resta fisso l'appuntamento a una puntata a settimana, ma dal lunedì il reality si sposterà al martedì. Questa scelta è dovuta all'arrivo, per il lunedì sera, de La Talpa su Canale5 dopo ben 16 anni dall'ultima messa in onda.

Per quanto riguarda, invece, This is me, lo speciale Amici-Verissimo, le anticipazioni svelano che non andrà in onda a partire da sabato 23 novembre, ma come rivelato da Davide Maggio e confermato da TvBlog, lo speciale andrà in onda il mercoledì e bisognerà aspettare l'ultima puntata di Io Canto per l'inizio del programma co-condotto da Maria De Filippi e Silvia Toffanin.

La Talpa e This is me: ecco cosa dobbiamo sapere dei due nuovi programmi di Canale5

Come annunciato già alla presentazione dei palinsesti Mediaset 2024/2025, This is me, lo speciale di Amici-Verissimo, nasce come omaggio alla storia del talent di Canale5 e alla collaborazione con Verissimo. Le tre puntate previste celebreranno gli artisti più noti che sono usciti da Amici e che si racconteranno con interviste inedite. Davide Maggio aveva svelato le prime anticipazioni sulla prima puntata, riportando che tra gli ospiti ci saranno Emma Marrone, Baby Gang e Giuseppe Giofrè, ma anche Elodie e Irama.

Per quanto riguarda La Talpa, la conduttrice Diletta Leotta aveva rivelato qualche dettaglio su cosa ci aspetterà quando era stata ospite di Silvia Toffanin, a Verissimo, la scorsa settimana. Il cast della nuova edizione sarà composto da Gilles Rocca, Orian Ichaki, Marina La Rosa, Andrea Preti, Alessandro Egger, Marco Melandri, Ludovica Frasca, Lucilla Agosti, Elisa Di Francisca, Veronica Peparini e Andreas Muller.

Leotta ha definito la nuova edizione de La Talpa un progetto straordinario, nel quale ha investito tutta sé stessa e che spera possa entusiasmare altrettanto il pubblico. Sul cast della nuova edizione, la compagna di Loris Karius ha dichiarato che si tratta di un cast molto variegato e i cui componenti provengono dai più diversi campi e che non vede l'ora di scoprire insieme al pubblico chi sarà la Talpa.