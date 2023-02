C'è Posta per Te: le anticipazioni e gli ospiti della puntata di questa sera, sabato 18 febbraio 2023

Gossip TV

C'è Posta per Te: le anticipazioni e gli ospiti della settima puntata.

Oggi, sabato 18 febbraio 2023, torna il people show di Maria De Filippi e le emozionanti storie di C’è Posta per Te con il settimo appuntamento.

Sabato 18 febbraio in prima serata su Canale 5, torna l'immancabile appuntamento in tv con C'è Posta per Te.

Nel corso degli anni, Maria De Filippi è riuscita a fidelizzare un pubblico sempre più ampio che seguire e si riconosce nelle storie raccontate in studio.

Al centro dello studio, una busta separa destini, sogni e speranze di famiglia, amici e innamorati. Le loro storie, talvolta drammatici sono raccontate dalla conduttrice in grado, più di chiunque altro, di comprendere stati d'animo, bisogni e fragilità di tutti coloro che rendono il programma così emozionante e toccante.

Questo sabato, tra i protagonisti della puntata, la grande ineguagliabile e inimitabile Luciana Littizzetto. Chi ha scritto a Luciana? A chi manda la posta?

A consegnare la posta: Gianfranco Apicerni, Marcello Mordino, Andrea Offredi e Giovanni Vescovo che in sella alle loro biciclette girano in lungo e in largo l’Italia e il resto del mondo per consegnare l’invito a partecipare.

Il programma ideato e condotto da Maria De Filippi è prodotto da Fascino P.g.t. per Mediaset. Il format del programma è stato venduto dalla casa di produzione Fascino Pgt e da Mediaset in oltre 25 Paesi nel mondo. Firma la regia, Paolo Pietrangeli.

L'appuntamento con C'è Posta per Te è per stasera, sabato 18 febbraio 2023, a partire dalle 21.20 su Canale 5.