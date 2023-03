C'è Posta per Te: le anticipazioni e gli ospiti dell'ultima puntata di questa sera, sabato 11 marzo 2023

Gossip TV

C'è Posta per Te: le anticipazioni e gli ospiti della nona e ultima puntata.

Oggi, sabato 11 marzo 2023, torna il people show di Maria De Filippi e le emozionanti storie di C’è Posta per Te con il nono e ultimo appuntamento della stagione.

C'è posta per te: ospiti e anticipazioni della nona puntata

Sabato 11 marzo 2023, in prima serata su Canale 5, torna appuntamento in tv con C'è Posta per Te, il programma più amato del sabato sera che in 26 stagioni ha trasmesso nelle case degli italiani grandi emozioni, sentimenti, sorrisi, storie di vita, seconde chances, amori e tante sorprese. A trasformare tutto questo in un unico grande successo e a contribuire alla magia e alle forze delle storie, la narrazione dell'insostituibile e ideatrice dello show, Maria De Filippi

In studio, per due regali speciali, uno dei volti più amati e seguiti nel panorama dello spettacolo italiano, conduttore e mattatore tv che da oltre 30 anni intrattieni e appassiona il pubblico a casa, Gerry Scotti e il vincitore dell'ultimo Festival di Sanremo, grande protagonista da oltre 30 anni della scena musicale italiana, Margo Mengoni.

A consegnare la posta: Gianfranco Apicerni, Marcello Mordino, Andrea Offredi e Giovanni Vescovo che in sella alle loro biciclette girano in lungo e in largo l’Italia e il resto del mondo per consegnare l’invito a partecipare.

Il programma ideato e condotto da Maria De Filippi è prodotto da Fascino P.g.t. per Mediaset. Il format del programma è stato venduto dalla casa di produzione Fascino Pgt e da Mediaset in oltre 25 Paesi nel mondo. Firma la regia, Paolo Pietrangeli.

L'appuntamento con C'è Posta per Te è per stasera, sabato 11 marzo 2023, a partire dalle 21.20 su Canale 5.