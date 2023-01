Boomerissima, Maurizio Costanzo boccia il programma e Alessia Marcuzzi

Gossip TV

Il giornalista e conduttore Maurizio Costanzo ha bocciato il programma di Alessia Marcuzzi, Boomerissima. Vediamo insieme cosa ha detto.

Maurizio Costanzo ha bocciato Boomerissima, il programma condotto da Alessia Marcuzzi su Rai 2. In seguito alla lettera di una lettrice, nella sua rubrica sul settimanale Nuovo, il conduttore e giornalista ha rivelato cosa pensa davvero dello show, appena rinnovato fino a metà febbraio.

Boomerissima, sonora bocciatura da parte di Costanzo

Il giornalista ha risposto a una sua lettrice che gli comunicava di aver provato a guardare il programma di Rai 2, Boomerissima, ma di non essere riuscita ad andare molto oltre i primi 20 minuti, a causa della noia. Approfittando di questa lettera, nella sua rubrica sul settimanale di Riccardo Signoretti, Costanzo avrebbe risposto alla lettrice e avrebbe confermato la sua impressione, stroncando il programma di Alessia Marcuzzi:

"Anch'io ho visto Boomerissima e, le dico la verità, non mi è parso un programma particolarmente interessante..."

Una bocciatura che arriva proprio quando il programma è stato rinnovato fino alla metà di febbraio - giusto in tempo per il Festival di Sanremo - perché premiato dagli ascolti tv. Lo stesso Costanzo non ha saputo trattenere lo stupore di fronte a questa notizia, ma ha commentato che probabilmente lo share in crescita è dovuto al format proposto, qualcosa che è già noto al pubblico e per questo rassicurante. Ma, appunto, per nulla innovativo.