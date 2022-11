Belve, Francesca Fagnani sbotta contro un ospite: "La interrompo perché mi annoia, non per altro"

Gossip TV

Nella puntata di stasera di Belve, la giornalista e conduttrice Francesca Fagnani avrà uno scontro abbastanza teso con uno dei suoi ospiti. Scopriamo insieme cosa è successo.

Questa sera a Belve, il graffiante talk show condotto da Francesca Fagnani, avremo la possibilità di vedere all'opera l'affilato talento della giornalista nel porre le giuste -e scomode- domande ai suoi ospiti. Ma, soprattutto, vedremo il botta e risposta con un ospite molto speciale, zittito dalle parole della conduttrice.

Belve, risposta graffiante della conduttrice Francesca Fagnani contro un ospite

La breve anteprima fornita dalla Rai ha mostrato che questa sera sarà ospite a Belve il rapper J-Ax: ed è proprio con lui che la giornalista avrà un acceso scontro. Questo è il secondo appuntamento settimanale del talk show, dopo l'intervista di Rocco Siffredi e della sua decisione di abbandonare il porno.

A una domanda di Francesca Fagnani, il rapper ha risposto parlando dell'invidia sociale rivolta agli artisti, ma si è subito corretto, dicendo che non gli piaceva usare questo termine, perché lo collegava alla "sinistra più schifosa".

Incuriosita di dove volesse andar a parare, Francesca Fagnani gli ha chiesto quale fosse per lui la sinistra più schifosa e J-Ax ha risposto "quella italiana". Sorpresa la conduttrice ha chiesto di argomentare e il rapper ha messo in piedi un discorso alquanto strano sulle multinazionali e sul fatto che pagassero le tasse in Irlanda.

Fagnani lo ha interrotto con tono scocciato:

"Vabbè, comunque non c'è bisogno di andare sui massimi sistemi..."

J-Ax ha cercato di contraddirla, affermando che la sua interruzione era dovuta al non voler far arrabbiare i "poteri forti", lo "sponsor". Ma qui, la conduttrice lo ha gelato:

"No, guardi, non la blocco perché ho paura dei poteri forti, ma per noia. Non può ammorbarci con questi discorsi sui massimi sistemi. No, no, se lei dice la sinsitra più schifosa è quella italiana, poi non può argomentare sui massimi sistemi."

Una risposta affilata, degna di una Belva, non c'è che dire.