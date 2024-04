Belve, parla Francesca Fagnani: l'ospite più noioso di Belve e l’invito alla Ferragni

Gossip TV

Francesca Fagnani da domani, martedì 2 aprile torna su Rai2 con Belve: al Messaggero ha parlato degli ospiti della nuova edizione.

Francesca Fagnani a partire a domani, martedì 2 aprile 2024, tornerà in onda su Rai2 con Belve.

La conduttrice, al Il Messaggero ha parlato degli ospiti della nuova edizione e ha confessato anche chi. fra i tanti volti noti che ha inviato al suo talk show, è stato il più noioso. Nel primo appuntamento, in prima serata sulla seconda rete, ci aspettano Matteo Salvini e Carla Bruni. A tal proposito, la Fagnani ha dichiarato:

"Salvini non ha posto nessuna condizione: . Non ha chiesto di leggere prima le domande né di fare tagli. È stato impeccabile. Uno dei pochi politici (La Russa, Renzi, Raggi, ndr) ad aver accettato il mio invito. Umanamente mi ha sorpreso. E0 molto meglio di quello che sembra. È stato simpatico e mai arrogante. Carla Bruni m ha detto che lei e Nicolas Sarkozy sono molto più felici ora di prima. E quando Sarkozy non è stato rieletto lei ha tirato un sospiro di sollievo"

La conduttrice ha parlato anche di Fedez che sarà tra gli ospiti più attesi della nuova edizione. Sull rapper milanese, su cui sembra che la Rai in passato abbia posto un veto, ha assicurato: "Sono stata messa nelle migliori condizioni di lavorare. Ho avuto lo studio a disposizione per tanti giorni. Non mi posso lamentare. Sarei ingenerosa se lo facessi. Chiara Ferragni ospite? Mi ha detto che doveva pensarci. Non l’ho più sentita"

La Fagnani al quotidiano ha anche confessato chi è sato l'ospite più noioso: