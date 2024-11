Belve, Francesca Fagnani rifiuta un noto personaggio d’attualità: la replica stizzita

Gossip TV

Francesca Fagnani racconta di aver rifiutato l’intervista a Maria Rosaria Boccia nello studio di Belve, ma lei non ci sta e replica a tono.

La prima puntata di Belve è stata un successo con ottimi ascolti e tante ricondivisioni sui social. Francesca Fagnani ha preparato una serie di interviste accattivanti per gli spettatori di Rai2, rifiutando tuttavia un noto personaggio di attualità che non l’ha presa benissimo. Ecco cosa è successo.

Belve, ottimo esordio per la nuova stagione su Rai 2

La nuova stagione di Belve ha debuttato martedì 19 novembre 2024, in prima serata su Rai 2, e si è conquistata subito una buona fascia di pubblico con uno share del 9.5%. Francesca Fagnani non delude mai con le sue interviste graffianti, come quella a Flavia Vento che è tornata a parlare di Francesco Totti e Ilary Blasi, tra una confessione su vite passate da Sirenetta e abolizione dei rapporti intimi per raggiungere il Nirvana. La presentatrice e giornalista sa come scegliere i propri candidati, mirando a personaggi in voga al momento ma anche a celebrities che non passano mai di moda, e che hanno una vita decisamente interessante da raccontare sotto diversi punti di vista.

Sembra che Fagnani, proprio prima di iniziare il suo talk show su Rai 2, abbia contattato anche un personaggio d’attualità che per settimane e settimane ha occupato le prime pagine dei giornali ovvero Maria Rosaria Boccia. A confessarlo è stata proprio Francesca ai microfoni di Un Giorno da Pecora, il programma radiofonico di Radio 1 condotto da Giorgio Lauro e Geppi Cucciari. L’interesse, tuttavia, è scemato poco dopo a causa delle risposte poco esaustive della Boccia, che hanno portato Fagnani a ripensarci e a non accettare l’intervista, anche dopo che l’avvocato della donna l’ha personalmente ricontattata per avere notizie in merito. Dopo questa dichiarazione arriva lo sfogo di Maria Rosaria, che ha replicato a tono alla giornalista.

Belve, Fagnani rifiuta Boccia che replica duramente sui social

Poco prima dell’esordio della prima puntata della nuova stagione di Belve, Francesca Fagnani ha fatto sapere di aver cercato Maria Rosaria Boccia nelle prime ore dopo lo scoppio del caso Sangiuliano, uno scandalo che ha occupato per settimane le notizie italiane, ma di averci ripensato in seguito. Secondo la presentatrice del programma di Rai 2, infatti, Boccia non sarebbe stata in grado di coprire in modo corretto quaranta minuti di intervista dal momento che ha evitato in quasi tutte le sue dichiarazioni pubbliche di parlare del succo dello scandalo. Immediata la replica della donna, che ha scritto:

“Ho sempre risposto a tutte le domande che mi sono state rivolte limitandomi esclusivamente in quelle concernenti i capi d’imputazione del procedimento penale pendente. In 40 minuti una giornalista avrebbe tutto il tempo di sottoporre domande interessanti che esulino il gossip e le ormai solite cattiverie che spopolano tra web e giornali. Ci sono tanti argomenti che ancora nessuno “si permette” di trattare, ma probabilmente senza il gossip di bassa leva si teme di non fare ascolti o forse, probabilmente, scarseggiano i Giornalisti che non cavalcano l’onda del fango (come hanno dimostrato di saper fare quelli di terza rete). Ad ogni modo l’unica certezza è che alcun componente dello Studio Legale Di Deco (unico legittimato a rappresentarmi legalmente e spendere il mio nome) abbia contattato la Fagnani né tantomeno alcuno della redazione”.

Insomma, oltre a pungere velenosamente Fagnani facendo intendere che è lei a non saper portare avanti un’intervista interessante, Boccia ha sottolineato che la giornalista avrebbe detto il falso non avendo mai permesso a nessun legale che la segue di contattarla per un’intervista a Belve. Cosa ne pensate?