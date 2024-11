Belve, Flavia Vento torna a pungere Ilary Blasi: ''Non sapevo fosse incinta, non mi devo scusare con nessuno''

Gossip TV

Ospite della prima puntata della nuova stagione di Belve su Rai 2, Flavia Vento torna a parlare di Ilary Blasi e Francesco Totti, lanciando una velenosa frecciatina all'ex golden couple.

Questa sera su Rai 2 debutta la nuova stagione di Belve, il talk show condotto dalla graffiante Francesca Fagnani. Tra gli ospiti della prima puntata c’è anche Flavia Vento, che è tornata a parlare del flirt con Francesco Totti, ammettendo di non dovere scuse a Ilary Blasi poiché all’epoca dei fatti non sapeva fosse incinta. Ecco cosa ha rivelato nel dettaglio.

Belve, al via la nuova edizione su Rai 2

È per questa sera, martedì 19 novembre 2024, l’appuntamento con la nuova stagione di Belve, il talk show condotto da Francesca Fagnani che colleziona graffianti interviste con le personalità più in vista del momento. La presentatrice romana è pronta a far emergere nuove verità e presentare gli intervistati sono una nuova luce, catalizzando l’attenzione del pubblico come sempre. Stando alle Anticipazioni e ai primi video pubblicati sui social, questa sera ci sarà anche Flavia Vento tra gli ospiti, e la sua intervista sarà senza dubbio da non perdere. Tra il flirt immaginario con Tom Cruise, che ha scoperto poi essere un utente fake che per mesi l’ha presa in giro sui social, ma anche l’incontro con l’attore di Hollywood avvenuto a Roma pochi mesi fa, poi la sua nuova filosofia di vita e quel paragone estremo con la Vergine Maria, Vento ci regalerà delle vere perle televisive.

“Il sesso non serve. Raggiungi degli stati di illuminazione quando capisci anche che non hai bisogno di fare sesso. Come Maria. No, non mi posso paragonare, ma molte Sante hanno fatto questo percorso di spiritualità. Perché il sesso può essere molto satanico. Io tornassi indietro non andrei proprio a letto con nessuno, rimarrei vergine. Sarebbe un grande sogno per me”.

Dichiara Vento davanti ad una sbigottita Fagnani, che cerca di evitare la figuraccia per il paragone alla madre di Gesù, ma non riesce ad arginare la soubrette, ormai certa che il sesso sia fattore demoniaco nella ricerca dell’atarassia. Importante, senza dubbio, anche il riferimento al flirt con Francesco Totti, del quale è tornata a parlare recentemente dopo la fine del matrimonio dell’ex capitano giallorosso con Ilary Blasi.

Flavia Vento torna a parlare di Totti e Blasi

Tra le domande che Francesca Fagnani ha pensato per Flavia Vento, ospite della prima puntata di Belve in onda stasera su Rai 2, c’è anche quella sul flirt che la soubrette avrebbe avuto con Francesco Totti nel 2001, mentre la moglie Ilary Blasi era incinta del primo figlio. Vento prova a tergiversare, ma la conduttrice attacca e chiedendole se avesse mai sentito il bisogno di scusarsi con Blasi, che nel frattempo sembra abbia denunciato Totti proprio in queste ore.

“Io non sapevo che Ilary era incinta. Eh, no, non lo sapevo! Io non mi devo scusare con nessuno”.

Queste le parole di Flavia prima di chiedere alla Fagnani di andare avanti con l’intervista, chiudendo questo argomento. Ma fu proprio lei che a iniziò anno, durante il caos per il divorzio dell’ex golden couple, rilasciò un’intervista a Ansa tornando a parlare del flirt che ha avuto con Totti nel 2001, conosciuto a casa di Valentino, asserendo di aver sempre cercato di non parlarne per vent’anni ma di sentirsi ora pronta a raccontare tutto dopo la separazione tra i due, avendo sofferto molto per tutti coloro che l’hanno sempre additata come sfascia famiglie.