Gossip TV

Belve, Eva Grimaldi in imbarazzo per una domanda di Francesca Fagnani

di Maria Castaldo 08 novembre 2022

In onda stasera in seconda serata su Rai 2, a Belve Eva Grimaldi si racconta. Ma, una domanda di Francesca Fagnani la mette in seria difficoltà. Vediamo cosa è successo.