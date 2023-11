Belen Rodriguez: "Voglio un figlio da Elio"

Gossip TV

Lo scoop di Novella2000: Belen Rodriguez non sta per sposarsi, ma desidera il terzo figlio dal nuovo compagno Elio Lorenzoni.

"Voglio un figlio da Elio" questa sarebbe la segretissima confessione di alcuni amici intimi di Belen Rodriguez diffusi dal settimanale Novella 2000.

Belen Rodriguez, dopo Santiago e Luna Marì vuole il terzo figlio con Elio Lorenzoni

La 38 argentina non starebbe per sposarsi - come suggerito dall'immagine di un diamante postata dalla Rodriguez qualche giorno fa - ma prima di partire per le Maldive insieme all'imprenditore avrebbe confidato questo sogno, quello di diventare madre per la terza volta.

Il nuovo amore di Belen sembra travolgente come testimoniato dalla dediche che l'argentina rivolge continuamente al suo nuovo fidanzato, che sembra anche le sia stato di fondamentale supporto in alcuni momenti difficili che ha vissuto di recente. Un amore nato circa di sei mesi fa dopo quasi 10 anni di amicizia. "Diciamo che lo conosco da tanto tempo: 12 anni. Non abbiamo mai avuto niente, lo vedevo come un amico e poi gli volevo solo bene perché è un bravo ragazzo, per bene. Sai poi dal volere bene, quando c’è una bella amicizia, all’amore si fa in fretta" ha raccontato Belen sui social.

L’argentina è già mamma di Santiago, 10 anni, figlio di Stefano De Martino, e di Luna Marì (2 anni), nata dalla breve relazione con Antonino Spinalbese e il solo chiacchiericcio su quelle che sarebbe le sue seconde nozze e il terzo figlio ha alimentato numerose critiche da parte del popolo del web. Fabrizio Corona, ex fidanzato di Belen, ha assicurato che il copione dell'argentina è sempre lo stesso, come il suo desiderio di far parlare di sé, nel bene o nel male. Quelle della Rodriguez sarebbe provocazioni ma non tutti credono all'ex re dei paparazzi.

"In passato ha vissuto situazioni simili - si legge sul settimanale - Con Stefano De Martino. Conosciuto dietro le quinte di Ama quando lui era impegnato con Emma Marrone. La passione fu incontenibile: nel giro di un anno sono arrivati il figlip, Santiago, e il matrimonio. Poi una sene di prendi e lascia, terminati appunto all'inizio dell'estate 2029. In mezzo, nel 2021 c'è la storia con Antonino Spinalbese, parrucchiere conosciuto durante la pandemia e anche con Antonino la passione ha avuto il sopravvento, e ha portato alla nascita di Luna Mari. C'è chi rimprovera a Belen di "fare un figlio con ogni uomo di cui si innamora”. Ma un figlio non e mai una colpa da rinfacciare è sempre un dono e Belen può avere tanti difetti ma non quello di trascurare Santiago e Luna Marì. Li ha già presentati a Elio, insieme hanno trascorso un weekend in montagna poco prima della partenza per le Maldive."