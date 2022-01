Belen Rodriguez torna da Stefano De Martino? ''Hanno trascorso tutto il weekend insieme''

Gossip TV

L’ultimo gossip su Belen Rodriguez e Stefano De Martino infiamma i fan che sperano in un’altra occasione per la coppia.

Belen Rodriguez è single, ufficialmente lontana da Antonino Spinalbese, padre della secondogenita della showgirl, Luna Marì. La showgirl argentina è stata avvistata a casa di Stefano De Martino e i beninformati fanno sapere che i due hanno trascorso tutto il weekend insieme, riaccendendo la speranza nei fan che sognano il ritorno di fiamma per una delle coppie più amate del panorama italiano.

Belen Rodriguez e Stefano De Martino: è ritorno di fiamma?

Dopo tanti gossip, pettegolezzi, ricerche ossessive di indizi, Belen Rodriguez ha confermato le ipotesi, annunciando di essere single. La storia d’amore con Antonino Spinalbese è giunta al capolinea pochi mesi dopo la nascita di Luna Marì, anche se non sono ancora note le cause della repentina separazione. Dopo aver messo in chiaro di aver preso definitivamente le distanze dell’affascinante hair-stylist, Belen è tornata al centro del gossip, avvistata in compagnia dell’ex marito Stefano De Martino, nonché padre del primogenito Santiago.

Stando allo scoop lanciato da Whoopose, dopo essere stati pizzicati insieme all’aeroporto, Belen e De Martino avrebbero trascorso un intero weekend insieme con i figli e l’inseparabile amica Patrizia Griffini. “I due hanno trascorso il weekend insieme, cercando di dribblare e confondere i paparazzi Belen, infatti, anticipa i tempi spostandosi a casa di De Martino che si recherà poi a prendere il figlio Santiago, Patrizia Griffini e la piccola Luna Marì”, questa la notizia che fa sperare i fan della showgirl argentina, che da tempo vorrebbero rivederla al fianco del presentatore. Ma sarà nuovamente amore o semplicemente un riavvicinamento in nome del legame familiare, in un momento non facile per l’argentina?