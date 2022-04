Belen Rodriguez e Stefano De Martino: esperimento riuscito per la famiglia allargata

Gossip TV

Continua a gonfie vele il ritorno di fiamma tra Stefano De Martino e Belen Rodriguez, che si concedono una giornata al parco con la loro famiglia allargata.

Tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino è di nuovo amore. La gola couple è tornata a far sognare i fan, convidivendo momenti di quotidianità intereccati dagli occhi vigili dei paparazzi, insieme al figlio Santiago e alla secondogenita, nata dalla relazione tra la showgirl argentina e Antonino Spinalbese. Gli ultimi scatti della coppia, al parco con i bambini, è l’esempio perfetto dell’armonia in una famiglia allargata.

Belen e Stefano: prove di famiglia… Allargata!

Dopo aver messo fine alla sua relazione con Antonino Spinalbese, che le ha regalato la gioia di diventare madre per le seconda volta dopo la nascita di Luna Marì, Belen Rodriguez e Stefano De Martino si sono riavvicinati progressivamente fino a che la scintilla dell’amore non è tornata ad ardere. Belen, che ha fatto una confessione shock su Fabrizio Corona, ha trovato la sua stabilità come madre e lavoratrice, al timone della nuova stagione de Le Iene Show che le sta regalando, se possibile, ancora più notorietà.

Stefano e Belen non vogliono parlare troppo della loro vita privata, preferendo costruire giorno per giorno il loro ritrovato rapporto. Nel frattempo, i paparazzi non possono fare a meno di interessarsi alla golden couple, sfamando il desiderio di gossip dei loro numerosi fan. Così, Rodriguez e De Martino sono stati pizzicati da Chi durante un pomeriggio al parco, mentre si concedono un po’ di relax con il figlio Santiago e la secondogenita della showgirl.

I due formano una coppia da prima pagina non c’è che dire ma l’attenzione è tutta catalizzata su come abbiano saputo vivere con serenità il nuovo status di famiglia allargata. Anche se Antonino non fa più parte della vita di Belen, infatti, in quanto padre della figlia continua ad orbitare nel privato della showgirl argentina e Stefano non sembra temere alcuna interferenza, trascorrendo volentieri il suo tempo libero con Belen, Luna Marì e Santiago.