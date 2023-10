Belen Rodriguez rompe il silenzio social: "Mi siete mancati"

Gossip TV

La showgirl argentina ha pubblicato una storia su Instagram nella quale si è mostrata senza trucco e accennando un sorriso.

Dopo 11 giorni di silenzio sui social e continue indiscrezioni sul suo stato di salute, Belen Rodriguez ha deciso di rompere il silenzio e mostrarsi su Instagram.

Le prime parole di Belen Rodriguez: "Mi siete mancati tanto"

La showgirl argentina nella quale si è mostrata senza trucco e accennando un sorriso: "Mi siete mancati...mi siete mancati tanto" ha scritto la showgirl argentina che di recente è stata avvistata a Padova in una clinica privata che sulla questione si è trincerata in "no comment". Altri avvistamenti, segnalazioni e rumors sulla Rodriguez, hanno parlato costantemente di uno momento particolarmente difficile e che di recente abbia deciso di trasferirsi a Brescia nella casa di Elio Lorenzoni senza Santiago e Luna Marì che sarebbero rimasti con i rispettivi padri, Stefano De Martino e Antonino Spinalbese.

Il primo a parlare delle condizioni di salute di Belen è stato Alessandro Cattelan che ha annunciato la mancata presenza dell'argentina nel corso della prima puntata nel suo show a causa di un malessere. Successivamente, Fabrizio Corona, Alessandro Rosica e Deianira Marzano hanno confermato che la Rodriguez sta vivendo un momento critico e sta cercando in tutti i modi di ritrovare la serenità perduta. Anche Mara Venier ha annunciato che appena si sarebbe ripresa, l'avrebbe ospitata volentieri a Domenica In.

"Gli ultimi mesi sono stati davvero complicati. Ho perso 7 chili, ora sto mangiando come una pazza", aveva scritto Belen in risposta a un commento in cui si parlava del suo dimagrimento.