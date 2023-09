"Belen Rodriguez non sta bene", mistero sulla showgirl. Le parole inaspettate di Alessandro Cattelan

Gossip TV

Alessandro Cattelan aspettava la showgirl argentina come ospite del suo programma "Stasera c'è Cattelan" ma la Rodriguez ha dato forfait all'ultimo.

Oggi martedì 26 settembre 2023, in seconda serata su Rai 2 torna il late show all'americana di Alessandro Cattelan, Stasera c'è Cattelan che andrà in onda con un doppio appuntamento settimanale.

Alessandro Cattelan: "Doveva venire Belen Rodriguez come ospite a Stasera c'è Cattelan ma pare non stia benissimo"

Come ospite del primo appuntamento doveva esserci Belen Rodriguez ma la showgirl argentina ha dato forfait all'ultimo. E' stato lo stesso Cattelan a rivelarlo a Caterina Balivo nel talk show La Volta Buona.

"Sì, doveva venire Belen - ha dichiarato il conduttore - eravamo tutti d’accordo, ci eravamo sentiti qualche tempo fa, mi aveva detto: ‘Poi cantiamo una canzone, ci divertiamo…’ E poi non ha più risposto al telefono… Ha fatto come Lukaku. Pare non stia benissimo, quindi le auguriamo di rimettersi…"

Parole che hanno fatto esplodere il gossip sulla showgirl argentina anche se, secondo quanto rivelato dal sito Davide Maggio, la Rodriguez avrebbe rinunciato preferendo essere ospite di Mara Venier a Domenica In con cui sarebbe in trattativa. E non solo, si parla di Belen anche alle Belve, il programma di Francesca Fagnani in cui si è ipotizzato un faccia a faccia con la giornalista in cui l'argentina sarebbe stata pronta a dire tutta la sua verità su Stefano De Martino e l'attuale fidanzato Elio Lorenzoni. Proprio alle Belve, che tornerà in onda questa sera su Rai 2, la Fagnani avrà tra i suoi primi ospiti, l'ex ballerino ed ex marito della Rodriguez, Stefano De Martino.

Ma Stasera c'è Cattelan non sarà sguarnita di ospiti e nella prima puntata di stasera ci saranno due noti cantanti, il rapper Tedua e la cantautrice italiana Annalisa