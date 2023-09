Belen Rodriguez arrivano altre indiscrezioni preoccupanti: "Sta male e combatte con un diavolo che l'ha sempre tormentata"

Gossip TV

Nella giornata di ieri, sono giunte nuove indiscrezioni sulla salute dell'argentina. Fabrizio Corona e Alessandro Rosica: "Belen sta male"

Alessandro Cattelan durante il suo show in seconda serata su Rai 2, Stasera C’è Cattelan ha comunicato l'assenza di Belen Rodriguez che pare abbia dato forfait all'ultimo per un problema di salute. Nella giornata di ieri, si sono susseguite diverse indiscrezioni sulla showgirl argentina le cui condizioni fisiche sarebbero preoccupanti.

"Belen non sta bene e deve essere lasciata in pace" le parole sulla showgirl argentina che preoccupano i fan

L'ex agente dei Vip ex fidanzato della Rodriguez Fabrizio Corona, rivolgendosi a Cattelan ha confermato che la showgirl sta male e "che deve essere lasciata in pace." E non è finita qui. L'esperto di gossip, Alessandro Rosica, ha postato l'ultima foto della showgirl commentandola con queste parole.

"Purtroppo molti di voi mi state facendo notare quanto Belen stia dimagrendo. Le auguro di riprendersi "nonostante tutto". "Una cosa la voglio dire direttamente a Cattelan. Non è detto che se vedi una donna sorseggiare un cocktail o sorridere stia bene a volte potreste annerare un po'..oltre ve lo dico Belen non sta bene e sta lottando con un vero e proprio diavolo che l'ha sempre tormentata. Non voglio giustificarla ma da ora andiamo tutti un più piano con le parole...A partire da me che adesso ho tutto più chiaro e documentato."

Cattelan aveva ironizzato sull'assenza della Rodriguez parlando di una Ig Stories dell'argentina:

"Però lì ci dicono che Belen non verrà perché non sta molto bene. E io c’ho creduto, cioè, ci credo tutt’ora. Anzi le auguro di rimettersi. Pare non stai bene, non riusciva a venire questa sera. Ieri però ha pubblicato questa storia su Instagram. Eccola con un bicchiere, credo sia all’asl, mi sembra l’asl questa. Con la crisi dei medici ognuno si fa curare dove riesce. Se era un problema che si risolveva con l’alcol poteva venire qui. Quelle che si vedono saranno le mani del dottore."