Belen Rodriguez rompe il silenzio e torna in tv: ecco quando la rivedremo

Belen pronta a tornare in tv: l'appuntamento imperdibile.

Mancherebbe davvero poco all'attesissimo ritorno di Belen Rodriguez sul piccolo schermo. La showgirl argentina sarebbe pronta a rompere il silenzio dopo mesi di rovente gossip in cui si è detto di tutto: dall'addio alla tv, ai malesseri fisic e i psicologici passando per il matrimonio con il suo nuovo fidanzato Elio Lorenzoni.

Belen Rodriguez ospite a Domenica In

Nel corso dell'ospitata di Fabrizio Corona a Domenica In, Mara Venier aveva accolto le porte alla Rodriguez dichiarando di aspettarla quanto prima nel suo salotto domenica. Ebbene, secondo quanto riporta il blog di Davide Maggio, Belen Rodriguez sarà ospite in esclusiva il 26 novembre prossimo nel nuovo appuntamento con Domenica In.

"Davide Maggio vi aveva anticipato che l’ex conduttrice Mediaset aveva avviato trattative per un’altra trasmissione Rai: Domenica In. L’intesa è ora raggiunta. Siamo in grado di confermarvi che Belen Rodriguez sarà su Rai 1 da Mara Venier e l’ospitata avverrà, salvo forfait last minute, questa domenica, 26 novembre."

Ma non è tutto. Nel prossimo appuntamento con il talk show di zia Mara ci sarà anche la cantautrice romagnola Laura Pausini e l’attore, regista e sceneggiatore Antonio Albanese, che parlerà del suo nuovo film Cento Domeniche. Sempre stando alle rivelazione del blog, dovrebbe esserci anche l'intervento di Fedez ospite in collegamento.

"L’amministratore delegato Rai Roberto Sergio aveva dato il via libera, dopo le tante, troppe, polemiche, per riaccogliere Fedez in Rai. Potevano sembrare parole di circostanza e, invece, troveranno inaspettatamente già concretezza. DavideMaggio.it è in grado di anticiparvi che Fedez è pronto a tornare sulla tv pubblica. Dopo i fatti del Primo Maggio, la tumultuosa parentesi sanremese e a poche settimane dallo stop a Belve (la cui partecipazione era stata annunciata proprio da noi di DavideMaggio), il cantante è atteso su Rai1. Fedez sarà con ogni probabilità ospite di Domenica In."