Belen Rodriguez rompe il silenzio dopo le dimissioni del padre Gustavo dall'ospedale

Belen Rodriguez è intervenuta dopo le dimissioni del padre Gustavo dall'ospedale. Ecco cosa ha dichiarato la showgirl argentina!

Ieri, venerdì 3 gennaio, Gustavo Rodriguez, padre della showgirl argentina Belen Rodriguez, è stato dimesso dall'ospedale in cui era ricoverato a causa delle gravi ustioni riportate in un incendio lo scorso 5 dicembre. A distanza di qualche ora dalla sua uscita, Belen ha rotto il sielnzio sulle sue condizioni.

Belen Rodriguez rompe il silenzio sul padre Gustavo Rodriguez

A comunicare sui social delle dimissioni dall'ospedale Niguarda di Gustavo Rodriguez è stata la figlia Cecilia Rodriguez insieme alla madre Veronica Cozzani. L'uomo era stato coinvolto in un grave incendio in un magazzino privato a Gallarate, lo scorso 5 dicembre, e ha riportato ustioni di secondo grado sul volto e le mani. La lunga convalescenza si è conclusa solo nella giornata di ieri, venerdì 3 gennaio, quando Gustavo Rodriguez ha lasciato l'iospedale.

Su Instagram, Veronica Cozzani e Cecilia Rodriguez hanno raccontato, attraverso un filmato, l'uscita dalla struttura di Gustavo Rodriguez, ringraziando i followers per la vicinanza e l'affetto. Attraverso alcune stories su Ig, infatti, l'ex vippona ha condiviso alcuni aggiornamenti sul padre e ha rivolto uno speciale ringraziamento a tutti i fan che in queste settimane l'hanno incoraggiata a non perdere la speranza.

A poche ore di distanza dalle dimissioni di Gustavo Rodriguez è intervenuta anche Belen Rodriguez, che ha rotto il silenzio postando un lungo messaggio sui social.

Gustavo Rodriguez torna a casa: Belen Rodriguez rompe il silenzio sulle sue condizioni

Con un tenero post, la showgirl argentina ha rotto il silenzio sulle condizioni del padre. Belen Rodriguez ha condiviso sui social uno scatto che la ritrae con il genitore e ha condiviso con i followers alcune parole per papà Gustavo: "So quello che mi hai sussurrato all’orecchio quando non si sapeva come ne saresti uscito. Sono rimasta in apnea. oggi respiro, respiro più forte ancora sempre insieme a te. Inutili altre parole quando basta perderci tra le nostre pupille. Te amo papa."

Sebbene il padre non sia mai stato in pericolo di vita, le settimane trascorse in ospedale e la gravità delle ustioni riportate si sono rivelate fonte di ansia e preoccupazione per la famiglia Rodriguez. Anche Cecilia sui social, qualche settimana fa, aveva condiviso la preoccupazione per il genitore e la speranza di riabbracciarlo presto.

Speranza che si è concretizzata nella giornata di venerdì 3 dicembre, quando Gustavo Rodriguez è tornato a casa ed è stato finalmente dimesso dall'ospedale.