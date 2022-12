Belen Rodriguez, quali sono le sue condizioni? Il messaggio sui social preoccupa i fan

Gossip TV

Pochi giorni fa, la showgirl argentina, Belen Rodriguez, aveva rivelato ai fan che lei e la piccola Luna Marì hanno contratto l'influenza australiana. Come sta oggi? Il video pubblicato sui social ha preoccupato i fan. Vediamo cos'è successo.

Pochi giorni fa la showgirl argentina Belen Rodriguez aveva raccontato ai fan che sia lei che la secondogenita Luna Marì avevano contratto l'influenza australiana. Ma, ad oggi, come stanno? In un nuovo video pubblicato sui social, la moglie di Stefano De Martino ha aggiornato i followers sulle sue condizioni di salute.

Belen Rodriguez: "Non mi piace dare brutte notizie, ma..."

Nei giorni scorsi, la showgirl si era mostrata felice per la vittoria dell'Argentina, durante i festeggiamenti con la sua famiglia. All'apparenza, quindi, sembrava essere guarita. Tuttavia, da un nuovo video sui social, Belen Rodriguez ha raccontato che ancora non è passato il peggio: l'influenza l'ha davvero messa a tappeto, tanto che nei giorni scorsi non riusciva neppure ad alzarsi dal letto. Il suo video iniziava con un: "Non mi piace dare brutte notizie.." che aveva preoccupato molto i fan.

Belen ha raccontato che l'influenza è stata molto pesante da sconfiggere, anche perché si è rifiutata di prendere l'antibiotico per i primi giorni. Solo quando ha iniziato ad assumerlo ha iniziato a stare meglio:

"Adesso devo dire che sto un pochino meglio, anche perché martedì scorso ho dato tutto quello che avevo nell'ultima puntata de Le Iene. Per andare in onda ho preso una bella bustina di vitamine e ce l'ho fatta."

Belen Rodriguez ha rivelato che all'inizio non aveva preso l'antibiotico, anche perché lo aveva assunto alcune settimane prima per alcune cure dentistiche e non voleva esagerare. Tuttavia, si è resa conto che era necessario per permetterle di stare meglio. A conclusione del suo video ha invitato i genitori a fare attenzione ai propri figli e a intervenire appena i primi sintomi dell'influenza australiana si manifestano.