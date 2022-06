Grande Fratello Vip, Signorini a Mykonos con i concorrenti dell’ultima edizione e piovono critiche!

Gossip TV

Alfonso Signorini incontra alcuni ex concorrenti del Grande Fratello Vip nella splendida isola greca ma il pubblico non gradisce la presenza di Alex Belli e Delia Duran.

Dopo aver trascorso insieme tanti momenti magici nella casa del Grande Fratello Vip, alcuni dei concorrenti più chiacchierati della sesta edizione hanno incontrato Alfonso Signorini a Mykonos per una fuga dalla routine, festeggiando le vacanze estive tra ristoranti di lusso, foto di gruppo e aggiornamenti live forniti sui social. Il pubblico, tuttavia, sembra non aver gradito la presenza di una coppia piuttosto chiacchierata del reality show di Canale5 e piovono critiche.

Grande Fratello Vip, Signorini sotto accusa: sta sponsorizzando proprio loro!

Un’esperienza forte come quella del Grande Fratello Vip finisce per unire coloro che per mesi hanno condiviso la casa di Cinecittà, tra momenti di amicizia pura ma anche discussioni feroci, che hanno cementato rapporti o interrotto grandi alleanze. Alcuni concorrenti della sesta edizione hanno deciso di volare a Mykonos, raggiungendo Alfonso Signorini durante le sue vacanze estive in attesa del ritorno in tv del Gf Vip. Nella splendida isola greca sono arrivati Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, una delle coppie più amate di sempre dal pubblico di Canale5, le sorelle Selassié con tanto di luccicanti micro-dress e l’iconica pettinatura di Lulù.

Nel gruppo anche Gianluca Costantino che ha festeggiato con Signorini e gli ex gieffini il suo compleanno. A far storcere il naso al pubblico, tuttavia, è stata la presenza di Delia Duran e Alex Belli, annunciati addirittura da un video pubblicato sulla pagina Instagram di Chi, il settimanale diretto da Alfonso. Inutile dire che dopo mesi di chimica artistica e triangoli che hanno sfiorato il sensazionalismo dei copioni delle più tradizionali soap, il pubblico non ha grande piacere nel rivedere Belli e Duran spuntare in ogni programma tv a disposizione per un’ospitata o in una vacanza sponsorizzata, ed è scoppiata la polemica tra chi dichiara di essere stanco della coppia e chi addirittura promette di cancellare l’abbonamento al settimanale se Delia e Alex saranno ancora protagonisti.

Mentre si infiamma la polemica sui social, Signorini si gode la compagnia dei suoi Vipponi e lavora a cast della nuova edizione, che tornerà a settembre sempre su Canale5. Si mormora che Alfonso abbia contattato l’ex di Belen Rodriguez, Antonino Spinalbese, insieme all’influencer Asia Gianese e altri 14 papabili concorrenti.

