Belen Rodriguez e Stefano De Martino come Barbara d’Urso: insieme nella villa da 4000 euro a settimana

Belen Rodriguez e Stefano De Martino scelgono una villa bellissima nelle campagne romagnole, la stessa dove lo scorso anno trascorse le vacanze Barbara d’Urso.

Dopo il ritorno di fiamma, Belen Rodriguez e Stefano De Martino continuano a far impazzire il popolo del web, mostrandosi insieme in vacanza con il figlio Santiago e la piccola Luna Marì, nata dalla relazione tra l’argentina e Antonino Spinalbese. La villa scelta dalla coppia è un sogno ad occhi aperti e l’abbiamo già vista un’estate fa nelle Ig Stories di una nota conduttrice, Barbara d’Urso.

Belen e Stefano: il ritorno di fiamma si fa sempre più appassionato

Belen Rodriguez e Stefano De Martino sono tornati a fare coppia fissa e questa estate non ce n’è per nessuno. Il flirt di Antonino Spinalbese con Helena Prestes passa in secondo piano, se possiamo tornare a godere di una delle coppie più amate dallo showbitz italiano. Stefano e Belen sono tornati a fare famiglia, uniti più che mai con tante nuove consapevolezze, e sembra che il presentatore partenopeo abbia accolto senza riserve Luna Marì, la figlia di Belen e di Antonino. I due hanno deciso di trascorrere la prima vera vacanza in famiglia in una bellissima villa, immersa nel verde delle colline romagnole, più precisamente a Ca’ Pellicciano.

Si tratta di una villa grandissima, curata nei minimi dettagli anche negli esterni, che costa ben 4000 euro a settimana e permette di rilassarsi senza avere occhi indiscreti puntati addosso. La villa in questione, tuttavia, non è nota solamente per la sua innegabile bellezza ma anche per essere stata teatro delle vacanze estive di Barbara d’Urso, che si recò nella residenza la scorsa estate stando alle indiscrezioni di Blastingnews, insieme ad un gruppo di amici.

Insomma, il luogo paradisiaco dopo aver visto le migliori pose in costume di Barbarella, ora è stato teatro dell’amore mai sopito tra Belen e Stefano. Unico cruccio dei fan? Tutti si chiedono perché la showgirl argentina non abbia presenziato al compleanno della sorella del presentatore a Napoli, turbati dalla consapevolezza che potrebbe essere segno che le famiglie non abbiano preso benissimo questa riconciliazione.