Belen Rodriguez non le manda a dire: ''A tutte le persone che si fanno i ca**i miei''

Belen Rodriguez è tornata in Italia sul piede di guerra. La showgirl argentina è stanca delle chiacchiere sul suo conto e si sfoga così su Instagram.

Belen Rodriguez e Elio Lorenzoni si sono concessi una vacanza deluxe alle Maldive, documentando il loro amore attraverso Instagram tra anelli di fidanzamento e romantici momenti insieme. Ora, tornata in Italia, Belen ha evidentemente letto tutto quello che si è scritto di lei e ha deciso di replicare a tono nelle sue Ig Stories.

Belen Rodriguez furiosa, cosa ha scritto su Instagram

Dopo aver annunciato al mondo il proprio amore, Belen Rodriguez e Elio Lorenzoni sono volati alle Maldive insieme per una fuga d’amore. La showgirl argentina è innamoratissima e ha ritrovato il sorriso grazie all’affascinante imprenditore, dopo la burrascosa separazione da Stefano De Martino che sembra aver messo definitivamente fine al loro matrimonio. Nonostante fosse lontana dall’Italia, si è parlato a lungo di lei e della sua nuova relazione con Elio, dal quale vorrebbe anche un figlio.

Questo sembra non aver fatto particolarmente piacere a Belen che, tornata in Italia dopo essersi rilassata al sole sulle bianchissime spiagge della paradisiaca destinazione, ha fatto capire chiaramente su Instagram cosa pensa di tutte queste chiacchiere sul proprio conto. “A tutte le persone che si fanno i ca**i miei e sparlano di me, non arrendetevi la seconda stagione sta per arrivare”. Questo lo sfogo pubblicato su Instagram da Belen nelle ultime ore. La showgirl argentina ha chiarito la sua posizione nei confronti di tutti coloro che non fanno altro che parlare delle sue scelte, commentarle e giudicarle.

Rodriguez vuole sentirsi una donna libera di scegliere la propria strada, ma deve fare i conti con il fatto di essere una delle persone più in vista del momento, sempre accerchiata da paparazzi e flash delle telecamere. Nel frattempo, Belen prova a rilassarsi a Milano, indossando nuovi capi caldissimi della sua collezione Hinnominate, mentre si gode un pomeriggio di tiepido sole con l’adorata figlia Luna Marì. Chissà cosa riserverà il futuro lavorativo alla presentatrice ora che è lontana da Mediaset… C’è chi parla di un nuovo programma per Sky, ma il gossip è scemato e al momento ancora nessuna conferma ufficiale.