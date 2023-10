Belen Rodriguez mostra l'anello sui social ricevuto dal nuovo fidanzato e poi sbotta: "Sono ca*** miei!"

Gossip TV

La showgirl argentina sui social a gamba tesa: "Una vita libera di decidere quello che voglio fino alla fine"

Belen Rodriguez è tornata sui social più carica che mai. La showgirl argentina ha parlato di una vera e proprio rinascita e sembra proprio che il suo ritrovato benessere sia grazie al suo nuovo amore, l'imprenditore Elio Lorenzoni.

Belen Rodriguez mostra sui social l'anello di Elio e tuona: "Sento i miei sensi risvegliarsi dopo un inestimabile letargo, non intendo fermarmi"

Belen ha mostrato sui social un anello di fidanzamento ed è apparsa raggiante. Ma non è finita qui. Anche le sue parole hanno testimoniato che sia riuscita a superare il momento buio che ha attraversato di recente:

"NON INTENDO VIVERE UNA VITA FACILE SENZA SCOMODARMI - ha scritto la Rodriguez tutto in maiuscolo - NON INTENDO ACCONTENTARMI, NON INTENDO FAR FINTA DI NON VEDERE, DI NON SENTIRE. PERCHÉ SENTO I MIEI SENSI RISVEGLIARSI DOPO UN INESTIMABILE LETARGO . INTENDO SVENTRARE IL MIO SENTIERO BURLANDOMI DI QUELLE FACCE MASCHERATE CHE BALBETTANDO IGNORANZA. RIDO FORTE SENZA SPOSTARE LO SGUARDO, TUTTO QUANTO IN ME SORRIDE, E NON INTENDO FERMARMI. BELÉN"

Il post ha ricevuto consensi e critiche e a queste la Rodriguez ha voluto replicare in maniera molto diretta. A chi l'ha accusata di ostentare una felicità forse non del tutto vera, Belen ha replicato: "Ostentare la felicità è sempre una buona abitudine, perché contagiosa" , "Se non ha orecchie per sentire cosa te lo rispiego a fare", ha scritto ancora Belen. "Sono ca*** miei!" ha ribadito l'argentina a chi le ha puntato dito facendo presente che cambia frequentemente uomini e dedica a loro le stesse parole. E ancora chi l'ha definita una "macchietta": "Prova a emulare questa macchietta se ci riesci. telo auguro con tutta me stesa. Coraggio, donna ce la puoi fare anche tu!".