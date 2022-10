Belen Rodriguez lancia una frecciatina ad Antonino Spinalbese? “Qualcuno racconta le cose diversamente…”

Gossip TV

Belen Rodriguez su Instagram si lascia andare ad uno sfogo molto personale, tirando in ballo le persone che raccontano versioni diverse della stessa storia. Il riferimento sembra palese nei confronti dell'ex compagno, Antonino Spinalbese.

In convalescenza dopo un infortunio al piede, la showgirl argentina Belen Rodriguez ha trascorso la giornata di ieri domenica 9 ottobre a riposo, dedicandosi ad lunga maratona tra serie e film su Netflix.

L'argentina, a tal proposito, ha avuto modo di fare una riflessione dopo aver visto una delle pellicole al momento tra le più note della piattaforma, il thriller psicologico, "La ragazza più fortunata del mondo" con Mila Kunis. Una riflessione che a molti è sembrata una frecciatina nei confronti dell’ex compagno Antonino Spinalbese, attuale concorrente del Grande Fratello Vip:

"Forse dovrei ogni tanto prendere delle “lezioni lessicali” così mi è stato detto… ma il vaffancul* (che si capisce molto facilmente) quando le cose “qualcuno” le racconta diversamente per i suoi comodi credo sia dovuto e parecchio chiaro, tra l’altro la mia metafora preferita", ha scritto Belen accompagnando la frase con un'immagine del film.

"Buona notte alle persone che hanno il coraggio di cercare un dialogo per costruire, non per distruggere", ha poi concluso l'argentina.

Dopo la conclusione della loro storia, durata circa due anni e mezzo e terminata pochi mesi dalla nascita della loro figlia Luna Marì, Belen ha affrontato l'argomento Antonino molto raramente, non attaccandolo mai direttamente ma nemmeno utilizzando parole di affetto o di sostegno nei confronti dell'ex hair stylist. Dal canto suo, Spinalbese, ha avuto modo di affrontare il discorso più volte al Gf Vip, parlando di due mondi distanti e di sentirsi responsabile della rottura, "per avendo sfidato le leggi della gravità" per evitarla.