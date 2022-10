Belen Rodriguez, la romantica dedica per il compleanno di Stefano De Martino

Gossip TV

Belen Rodriguez fa una dolce dedica al marito Stefano De Martino in occasione del compleanno del presentatore Rai.

Belen Rodriguez e Stefano De Martino sono sempre più innamorati. Dopo l’intervista a Verissimo, durante la quale ha svelato a Silvia Toffanin e al pubblico di Canale 5 di essere ancora legalmente sposata con il presentatore Rai, Belen fa una bellissima dedica Instagram per il compleanno del marito.

Belen Rodriguez, gli auguri dolcissimi a Stefano De Martino

Da quando hanno confermato il ritorno di fiamma ufficiale, Belen Rodriguez e Stefano De Martino sono una delle coppie più amate e seguite su Instagram. Il presentatore torna su Rai 2 con i suoi programmi più amati, mentre Belen è attesa nello studio de Le Iene e continua la sua carriera da imprenditrice, lanciando il marchio Mar De Margaritas. Proprio uno degli abiti più belli della sua collezione è stato scelto per essere il look indossato da Belen durante l’ultima intervista a Verissimo.

Nello studio di Silvia Toffanin, la bella argentina ha parlato di Stefano, rivelando di essere ancora sposata con il ballerino, non avendo mai depositato ufficialmente le pratiche del divorzio. Oggi è il compleanno di Stefano, che ha compiuto 33 anni trascorrendo la giornata a Napoli in una caletta nascosta e suggestiva, in attesa di concludere i suoi impegni e tornare a Milano per festeggiare con Belen. Quest’ultima ha deciso di sorprendere De Martino con una dolce dedica.

“Buon compleanno cuore mio”, ha scritto Belen su Instagram, postando una foto bellissima con Stefano. La showgirl è al settimo cielo e non ha nascosto di essersi sentita molto fortunata anche per come il marito ha deciso di gestire la loro famiglia allargata, cambiata certamente dopo l’arrivo di Luna Marì ovvero la figlia che lei ha avuto con Antonino Spinalbese.