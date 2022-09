Belen Rodriguez, ironie su Antonino Spinalbese: la showgirl risponde e chiarisce "ma i rapporti sarebbero pessimi"

Gossip TV

La showgirl argentina, Belen Rodriguez, a ruota libera sui social: le confessioni su Stefano De Martino e Antonino Spinalbese

Belen Rodriguez ha concesso qualche minuto ai suoi (10 milioni e mezzo) di follower rispondendo a qualche domande e curiosità su Instagram. La showgirl argentina si è messa in gioco come di consueto e, non mancando di ironia, è stata trasparente e diretta anche verso chi le ha lanciato qualche frecciatina.

Belen Rodriguez, ironie su Antonino Spinalbese: la showgirl risponde e chiarisce "mai i rapporti sarebbero pessimi"

Belen ha ribadito di essere innamorata e felice accanto al marito (ex?) Stefano De Martino, ha parlato della mamma Veronica, un pilastro per tutta la famiglia Rodriguez e infine ha risposto ironicamente ad una domanda sul suo ex compagno Spinalbese, tra gli attuali protagonisti del Grande Fratello Vip 7.

Ad un utente le ha fatto notare quanto sia diventata ancora più bella dopo il ritorno di fiamma con Stefano, Belen ha replicato: “Hai ragione, l’amore ti fa brillare”.

A chi le ha parlato di un'invadenza da parte di Veronica Cozzani, la mamma della Rodriguez, Belen ha risposto con queste parole più che giuste: "Mi dispiace nel caso tua madre non ti coccoli, se non lo fa lei, fallo tu”

“Cerca di non innamorarti del parrucchiere che hai già dato”, ha mormorato un utente commentando una foto della 38enne argentina accanto ad un nuovo hair stylist. "Ci ho già provato, nulla da fare. Non mi vuole" ha risposto ironica la Rodriguez.

Il capitolo Spinalbese è quanto mai riservato nonostante il gieffino la nomini spesso al Gf Vip. Il giovane spezzino, ha parlato ripetutamente del suo rapporto con Belen, naufragato dopo tre mesi dalla nascita della loro figlia Luna Marì.

Alessandro Rosica, esperto di gossip, ha ribadito che i rapporti tra loro sono in realtà pessimi tant'è vero che Belen e famiglia evitano di nominarlo o di sostenerlo nella sua nuova avventura televisiva a Cinecittà.