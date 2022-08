Belen Rodriguez incinta di Stefano De Martino? ''Ho preso 4 kg di felicità''

Gossip TV

Belen Rodriguez annuncia di aver preso qualche chilo dopo il ritorno di fiamma con Stefano De Martino.

Belen Rodriguez e Stefano De Martino sono tornati a fare coppia fissa, trascorrendo l’estate insieme in compagnia del figlio Santiago, dei genitori che sembrano approvare l’unione, ma anche da soli in fuga romantiche in giro per l’Italia. Belen annuncia di aver preso qualche chilo, ma non c’è nessuna gravidanza in vista.

Belen Rodriguez ingrassa e spiega perché

Belen Rodriguez e Stefano De Martino sono più innamorati che mai. Chiusa la relazione con Antonino Spinalbese, dal quale è nata la figlia Luna Marì, la showgirl argentina si è riavvicinata al suo ex marito, mai legalmente tale dato che non è mai stato sancito alcun divorzio ufficiale, ed è scossate nuovamente la scintilla. Il ritorno di fiamma tra Belen e Stefano ha tenuto banco per mesi e ancora appassionato tutti i fan della coppia, curiosi di osservare questo amore che sembra non finire mai, nonostante i bruschi allontanamenti e qualche voce sui tradimenti del partenopeo.

Mentre si vocifera che sia in lizza per La Talpa in qualità di conduttrice, Belen si è mostrata in bikini nelle sue Ig Stories, rivelando di essere leggermente ingrassata. La showgirl argentina ha confessato di aver preso 4 chili da quando è iniziata l’estate, complice la felicità rinnovata che certamente le ha fatto tornare l’appetito, e nulla a che vedere con le voci che la vorrebbero incinta.

Proprio in questi giorni, Belen ha mostrato sui social Stefano insieme al suocero, confermando che anche per la famiglia De Martino questo ritorno di fiamma è molto positivo, intenti a montare un tappetino elastico per far divertire Santiago. C’è da dire che Belen è più bella e raggiante che mai da quando ha ritrovato l’amore, e ora si appresta a collezionare un altro successo personale con il lancio della sua nuova linea moda Mar De Margaritas, nome che rende omaggio alla lunghissima storia d’amore tra i genitori Veronica e Gustavo.