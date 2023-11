Belen Rodriguez incinta di Elio Lorenzoni? Il Gossip vola, lei replica così

Gossip TV

Belen Rodriguez è in dolce attesa? Gossip sempre più insistenti sulla showgirl argentina e la sua terza gravidanza.

Nelle ultime ore si è diffuso un nuovo piccante gossip su Belen Rodriguez, che secondo alcuni sarebbe in dolce attesa del terzo figlio. Belen e Elio Lorenzoni stanno per allagare la famiglia? Ecco come ha replicato la showgirl argentina, che ha poi svelato quando tornerà sul piccolo schermo.

Belen Rodriguez è incinta? Adesso parla la Presentatrice

Dopo aver messo fine al matrimonio con Stefano De Martino tra mille polemiche, facendo intendere di essere stata ampiamente tradita dall’ex marito, Belen Rodriguez è uscita allo scoperto con Elio Lorenzoni che le è stato vicino durante questo periodo molto complesso. La love story è decollata velocemente e Belen, che ha rivelato da quanto tempo fa coppia con Elio scatenando nuovi gossip, sembra finalmente aver ritrovato la serenità dopo un periodo burrascoso, segnato anche da problemi alimentari che l’hanno portata a perdere troppo peso in poco tempo. Rodriguez non ha accettato con facilità, infatti, che il grande amore per Stefano fosse qualcosa a cui dover rinunciare per sempre e ha espresso un grande desiderio di rinnovamento, partendo dalla casa che ha lasciato in favore di un nuovissimo super attico al centro di Milano.

Nelle ultime ore, insieme alla famiglia, Belen si gode una vacanza di lusso tra la neve, in una casa di montagna che è perfetta per cucinare tutti insieme, concedersi un bagno rilassante mentre fuori nevica e portare i figli a fare battaglie di palle di neve in totale spensieratezza. Nelle stesse ore tuttavia, Alessandro Rosica ha lanciato un gossip inaspettato sulla Rodriguez, ammettendo di essere venuto a conoscenza da fonti vicino alla presentatrice dello stato interessante dell’argentina. Belen, in sintesi, sarebbe incinta di Elio e starebbe nascondendo per il momento la gravidanza per paura della troppa esposizione mediatica.

Fabrizio Corona ha subito smentito la notizia su Dillingernews, affermando che Belen non è assolutamente incinta e poco dopo si è espressa anche Rodriguez, smentendo categoricamente di essere incinta. Non solo, sui social, Belen ha anche colto l’occasione per parlare del suo ritorno sul piccolo schermo, ammettendo: “Torno presto, fra poco poco, manca sempre meno”. Ma dove vedere Rodriguez? In questi mesi, dopo il suo addio a Mediaset e dopo aver rinunciato a Le Iene e Tu si Que Vales, la showgirl non si è espressa sul futuro televisivo ma ora finalmente sembra avere le idee chiare.