Belen Rodriguez svela da quanto tempo è fidanzata con Elio Lorenzoni (ma i conti non tornano...)

Sui social, la showgirl argentina si sbottona sulla storia d'amore con l'imprenditore bergamasco spiazzando i fan.

Tornata sui social dopo un lungo periodo di silenzio, Belen Rodriguez sta convivendo scatti di incantevoli paesaggi, outfit pregevoli e romantiche dediche immortalandosi accanto al suo nuovo fidanzato Elio Lorenzoni.

Belen Rodriguez: "Elio lo conosco da 12 anni ma stiamo insieme da 5 mesi"

La showgirl argentina sembra raggiante e di nuovo follemente innamorata. Nell'ultima immagine con Elio, ha scritto un eloquente "I Love You" e si è sbottonata rispondendo ad alcune domande dei follower e una risposta della Rodriguez ha subito infiammato e acceso il gossip.

Ma andiamo a scoprire cosa è successo. A Belen, sotto il post dedicato ad Elio, un utente ha domandato: "Come ci si innamora così velocemente di una persona? Amore è una parola davvero importante"

La Rodriguez ha quindi risposto: "Diciamo che lo conosco da tanto tempo: 12 anni. Non abbiamo mai avuto niente, lo vedevo come un amico e poi gli volevo solo bene perché è un bravo ragazzo, per bene. Sai poi dal volere bene, quando c’è una bella amicizia, all’amore si fa in fretta. Comunque stiamo insieme da 5 mesi."

I fan più attenti, spulciando nel profilo Instagram dell'ex compagno (marito?) Stefano De Martino, sono andati a vedere una serie di immagini sulle isole pontine in cui l'ex ballerino era in compagnia proprio di Belen, esattamente il 26 giugno scorso e stando a quanto ha rivelato la showgirl la storia d'amore con Lorenzoni era già iniziata. Forse si è trattato di vacanze in famiglia insieme al loro primogenito Santiago o forse una piccola svista della showgirl sull'inizio della relazione con Elio. Quello che è sicuro è la felicità dell'argentina che con fermezza e determinazione coglie l'occasione per ribadire quanto quest'uomo abbia contribuito alla sua rinascita dopo un momento buio.

Qualche giorno fa, la Rodriguez ha scritto (rigorosamente in maiuscolo):