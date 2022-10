Belen Rodriguez: "Il mio sogno è Pedro Almodóvar"

Gossip TV

Belen Rodriguez a cuore aperto sul nuovo numero di Gente. La showgirl argentina ha parlato dei suoi progetti e dei sogni nel cassetto.

Belen Rodriguez: "Il mio sogno è avere una piccola parte in un film di Pedro Almodóvar"

Al settimanale diretto da Rossella Rasulo, Belen ha parlato delle Iene che oggi la vede al timone dopo tanti anni in cui la sognava la conduzione dello storico programma d'inchiesta di Italia 1. Un desiderio realizzato in coppia con Teo Mammucari con l'argentina sente molta affinità.

"Non mi sento una star, ma una donna potente. Sono molto determinata e di solito ottengo ciò che voglio, ma non per capriccio, perché mi impegno sempre al massimo. E ho consapevolezza dei miei limiti. So cosa potrei fare e cosa no. Non potrei mai condurre un programma da sola. Non mi si addicono ruoli istituzionali, attenzione ai tempi, alla scaletta. Ma funziono in trasmissioni in cui si può portare un po’ di leggerezza ai telespettatori, riesco a trasmettere positività" ha dichiarato la Rodriguez, conduttrice anche di uno dei programmi più amati del sabato sera della rete ammiraglia Mediaset accanto a Martín Castrogiovanni, Alessio Sakara e Giulia Stabile, Tu Si Que Vales.

Belen, nonostante le tante conquiste lavorative che contrassegnano una carriera invidiabile, ha ancora sogni e progetti: come quello di lavorare insieme ad una collega che stima molto, Michelle Hunziker ,"Siamo molto amiche e affiatate, potremmo funzionare in Tv” ha dichiarato. E nei sogni della showgirl più amata del piccolo schermo italiano c'è anche il cinema: avere anche una piccola parte in un film di Pedro Almodóvar, il noto regista spagnolo che ammira molto.

Per quanto riguarda la vita privata, Belen ha ritrovato accanto il suo amore di sempre, Stefano De Martino con il quale è in procinto di andare a vivere in una casa da sogno a Marechiaro, un piccolo borgo che si trova nel quartiere Posillipo a Napoli:

“Ci darà una mano anche mio padre Gustavo. Così nostro figlio Santiago potrà avere la sua casa sull’albero, come ogni bambino. Ne avevo anche io una da piccola: ma la sua avrà pure il terrazzino”