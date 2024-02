Belen Rodriguez, flirt in corso con un suo Ex? Ecco di chi si tratta

Gossip TV

Belen Rodriguez e Bruno Cerella hanno ripreso a frequentarsi? I movimenti social della showgirl argentina non passano inosservati.

Belen Rodriguez è tornata a frequentare un suo storico ex? La showgirl argentina ha messo fine alla liaison con Elio Lorenzoni, ma le motivazioni della rottura rimangono avvolte nel mistero. Nel frattempo, il popolo del web sia accorge di alcuni movimenti social che sembrano confermare un ritorno di fiamma con Bruno Cerella.

Belen Rodriguez e Bruno Cerella, è di nuovo amore?

Sebbene sembrasse tutto rose e fiori con Elio Lorenzoni, la love story non è durata abbastanza da portare Belen Rodriguez nuovamente a pensare a matrimonio e figli. Belen e Elio si sono lasciati ufficialmente, anche se le cause della rottura rimangono tutte congetture dal momento che la bella argentina non ha voluto commentare oltre, e il popolo del web è tornata a bersagliarla su Instagram. Nelle ultime ore, poi, Rodriguez è finita nuovamente al centro del gossip a causa di un breve video, che sembra provare la sua presenza a casa di Bruno Cerella, frequentato già nel lontano 2018.

Lo sportivo e la showgirl, infatti, furono paparazzati insieme dopo la rottura con Andrea Iannone, e all’epoca Belen fece intendere di essere accomunata a Bruno da uno smisurato amore per l’arte. Ed è proprio grazie ad un particolare quadro, che campeggia a casa di Cerella, che i fan hanno fanno due più due, collocando Belen a casa della sua ex fiamma.

Lei, nel frattempo, non si espone anche se è innegabile che da qualche giorno il tema principale del suo Instagram sia proprio l'arte, che sia colpa dell'influenza di Cerella? I fan non hanno gradito la possibilità che la presentatrice sia già nuovamente innamorata e continuano a criticare il suo stile di vita sui social, mettendo in dubbio la sua stabilità emotiva.