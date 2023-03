Belen Rodriguez e Stefano De Martino, voci insistenti di crisi tra i due. Arriva la dichiarazione del conduttore

Gossip TV

Tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino c'è aria di crisi? L'assenza sui social della conduttrice fa preoccupare i fan. Vediamo insieme cos'ha dichiarato il marito.

L'assenza di Belen Rodriguez dai social e anche nell'ultima puntata de Le Iene ha fatto preoccupare i fan, soprattutto, se a queste misteriose sparizioni associamo anche una foto della showgirl, postata qualche giorno fa, in cui è in compagnia dei figli Luna Marì e Santiago, ma non c'è traccia del marito Stefano De Martino: c'è forse aria di crisi?

Belen Rodriguez e Stefano De Martino, le voci di una crisi e la risposta del conduttore

In una delle ultime interviste al Maurizio Costanzo Show, Belen Rodriguez aveva smentito le voci di una possibile crisi con il marito, raccontando a Costanzo dei viaggi e progetti futuri. Anche durante le ultime vacanze di Natale, la coppia si era mostrata insieme a Napoli dove avevano trascorso alcuni giorni prima di Capodanno. E, dopo che Teo Mammuccari è stato sostituito a Le Iene, Belen aveva ricevuto il sostegno del marito, tramite stories su Instagram. Negli scorsi mesi si erano susseguite voci di crisi tra i due, sempre poi smentite.

Tuttavia, quando nell'ultima puntata del programma, la showgirl argentina non si era presentata "per problemi di salute", i fan avevano iniziato ad agitarsi e data la sua assenza dai social e l'assenza di De Martino nell'ultima foto pubblicata da Belen, avevano subito pensato che ci fosse aria di crisi tra i due. Ma, a smentire l'ipotesi è arrivata la risposta del conduttore e ballerino: infatti, De Martino ha pubblicato una foto nelle storie di Instagram che non lascia spazio ai dubbi.

La foto è uno screenshot di una videochiamata tra lui e Belen, mentre la showgirl è in auto e lui a casa con una maschera di bellezza sul viso, probabilmente per prepararsi all'imminente tour, il suo one man show Meglio Stasera che inierà oggi e terminerà il 7 maggio. Perciò, i fan della coppia possono tirare un sospiro di sollievo: tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino procede tutto a gonfie vele!