Stefano De Martino, la frecciatina della madre di Belen Rodriguez contro di lui

Intervistato, Ignazio Moser ha rivelato un simpatico commento che la madre di Belen Rodriguez avrebbe rivolto al cognato Stefano De Martino, in occasione del ritorno di fiamma con la figlia Belen. Ecco cosa è successo.

In un'intervista a Casa Chi, Ignazio Moser ha raccontato un episodio "divertente" di cui è stato protagonista il cognato Stefano De Martino, grazie a Veronica Cozzani, madre di Belen Rodriguez.

Veronica Cozzani a Stefano De Martino: "Ricordati che..."

Di Veronica Cozzani ci sono poche foto in giro e la madre dei fratelli Rodriguez è tra le poche ad aver deciso di non prender parte al mondo dello spettacolo e dei reality. Il suo nome era tra quelli papabili come concorrente de L'Isola dei Famosi, ma rappiamo che lei stessa ha negato la sua partecipazione. Recentemente, è stata al fianco del marito che ha subito un intervento d'urgenza a fine ottobre.

Contro il genero, tornato per la seconda volta con la figlia Belen, ci ha tenuto a lanciare una frecciatina molto affilata. Come riportato da Ignazio Moser in un'intervista, la suocera avrebbe avvisato sia lui che De Martino di fare molta attenzione se avesse deciso di lasciare le figlie. Infatti, a detta di Veronica Cozzani, tutti quelli che hanno lasciato le figlie, poi se ne sono pentiti e sono tornati sui loro passi.

Per Belen Rodriguez e Stefano De Martino questo è il terzo tentativo di far funzionare il loro rapporto e le cose sembrano procedere a gonfie vele: dalla fuga d'amore a Londra il mese scorso, passando per le interviste separate in cui dicono di essere molto felici al sostegno che dimostrano l'uno per l'altra sui social, la coppia ha ritrovato il sereno.

Ma Veronica Cozzani ha preferito mettere in chiaro le cose e ha così avvertito il conduttore di Bar Stella:

"Ricordati che tutti quelli che ahnno lasciato le mie figlie, poi, sono tornati e se ne sono pentiti. Quindi, che non venga mai in mente di farlo."