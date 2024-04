Belen Rodriguez e Stefano De Martino fotografati insieme al piccolo Santiago: pace fatta?

Gossip TV

Belen Rodriguez e Stefano De Martino sono stati fotografati insieme al piccolo Santiago: che sia tornata la serenità tra i due coniugi?

Ci sono amori che fanno giri lunghissimi e poi ritornano. Non sappiamo se, per la terza volta, questo sia applicabile a Belen Rodriguez e Stefano De Martino, ma una cosa è certa: i rapporti tra la showgirl argentina e il conduttore si sono notevolmente distesi, visto che sono stati paparazzati insieme al figlio Santiago durante una passeggiata.

Belen Rodriguez e Stefano De Martino paparazzati insieme, pace fatta?

La coppia ha da sempre attirato l'attenzione di paparazzi e curiosi ed è spesso stata protagonista di diversi scoop e rumors. Nel corso della loro storia non si sono fatti mancare nulla, dalle nozze alla genitorialità, comprese tre crisi, due delle quali li hanno riportati insieme dopo un periodo di lontananza. Nel corso della seconda separazione, Belen Rodriguez ha conosciuto Antonino Spinalbese e da lui ha avuto la figlia Luna Marì. Nonostante tutto, però, il legame con De Martino non si è mai del tutto spezzato, tanto che la coppia non ha mai depositato le carte per la separazione.

Inoltre, non sono mai mancati i rumors di crisi e tradimenti, tutti adeguatamente smentiti da De Martino e dalla showgirl. Almeno, fino allo scorso dicembre, quando in un'intervista a Mara Venier a Domenica In, Belen Rodriguez ha ufficializzato la rottura con il conduttore, rivelando anche che dietro tutto questo si celavano i tradimenti di De Martino e che queste circostanze l'avevano spinta nella più nera delle depressioni, portandola a isolarsi, a perdere molto peso e a non riuscire ad apprezzare il suo lavoro come prima. Da qui la decisione di allontanarsi da Mediaset e dall'incarico di conduttrice de Le Iene, programma che ha amato molto e che ha condotto insieme all'amico Teo Mammuccari.

L'intervista di Belen ha scatenato non poche polemiche, soprattutto, perché in molti stentavano a credere che fosse proprio De Martino il marito fedifrago. Inoltre, la showgirl si era già mostrata in alcune occasioni con un misterioso amico, poi divenuto fidanzato e ora ex, Elio Lorenzoni, imprenditore lombardo che Rodriguez ha definito uno degli uomini migliori che avesse mai conosciuto e la cui vicinanza le ha permesso di ritrovare la voglia di vivere.

La coppia sarebbe anche dovuta convolare a nozze, vista la proposta avvenuta durante un viaggio in aereo, ma inaspettatamente la storia tra Belen Rodriguez ed Elio Lorenzoni era giunta al capolinea. Nel frattempo sono esplosi i rumors su De Martino e sulle sue amanti, ma attualmente tutti i gossip sono stati smentiti. Intanto, la coppia Rodriguez - De Martino è stata paparazzata insieme al figlio Santiago per le strade di Milano per andare a prendere Santiago a scuola. A diffondere le foto è stata la rivista Gente, che agli scatti della famiglia riunita felice e serena aggiunge come didascalia:

"Belen è più matura, avrà seppellito l'ascia di guerra con i papà dei suoi figli?"