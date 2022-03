Belen Rodriguez e Stefano De Martino: fuga romantica in Franciacorta, l’amore decolla

Gossip TV

Belen e Stefano fanno sul serio. La coppia più chiacchierata del momento parte per un weekend romantico ma non sfugge agli obbiettivi dei paparazzi.

Da diverse settimane si parla ovunque del ritorno di fiamma tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino. La showgirl argentina non ha fatto mistero di essere tornata a frequentare il suo ex marito, evitando accuratamente di elargire maggiori informazioni per tutti gli affamati di gossip. La coppia ha deciso di concedersi un weekend all’insegna del relax e del romanticismo, rifugiandosi in una spa di lusso in Fraciacorta, dove sono stati pizzicati dai paparazzi.

Belen e Stefano, romantico weekend per due

Belen Rodriguez e il gossip vanno a braccetto ormai da tanti anni, da quando la showgirl argentina ha preso piede sul piccolo schermo trasformandosi in un’icona di bellezza e sensualità, amata da tantissimi fan che sono curiosi di scoprire tutto sulla sua vita privata. Dopo aver detto addio ad Antonio Spinalbese, che ha fatto una confessione spiazzante, ovvero il padre della secondogenita Luna Marì, Belen è apparsa sempre più di frequente al fianco di Stefano De Martino. Tampinata da paparazzi e curiosi, la presentatrice de Le Iene ha ammesso di essere tornata a frequentare l’ex marito, ma nessuno dei due si è sbilanciato più di tanto sulla relazione, forse preferendo non dare una definizione almeno per il momento.

Negli ultimi giorni, Stefano e Belen si sono concessi un weekend romantico in Franciacorta, in una spa di lusso a non troppi chilometri di Milano, dove entrambi vivono si pensa ancora in case separate. Belen e Stefano sono stati paparazzati da Chi mentre lasciano la strutta, dopo essersi presi un momento di relax per due, facendo sognare i fan che sono entusiasti per questo ritorno di passione. Quando dovremmo ancora attendere per il coming out ufficiale di questa coppia non è dato saperlo, ma c’è da credere che, visti i precedenti, i due ex coniugi abbiano deciso di tenere il più lontano possibile da loro e dalla loro famiglia la luce, scomoda, dei riflettori.