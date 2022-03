Antonino Spinalbese rompe il silenzio su Belen Rodriguez: "Era una vita felice che non finiva di stupirmi", poi il crollo

Gossip TV

Il dramma di Antonino Spinalbese raccontato per la prima volta su Instagram: "I problemi di coppia e poi la una grave malattia autoimmune"

Antonino Spinalbese, l'ex l'hairstylist spezzino ed ex compagno di Belen Rodriguez e padre della loro figlia, la piccola Luna Marì, ha parlato, per la prima volta, del momento che sta vivendo e di quello drammatico che ha vissuto di recente quando ha scoperto di avere una grave malattia autoimmune. Spinalbese ha parlato di una favola interrotta bruscamente da tanto dolore e sofferenza.

Antonino Spinalbese rompe il silenzio su Belen Rodriguez: "Era una vita felice che non finiva di stupirmi", poi la mattina e il crollo

"Due anni fa credevo di aver raggiunto l'alba di una vita felice, ma non era così - ha esordito il giovane in un video pubblicato su Instagram n- "La perdita del padre Rosario, un incidente stradale e una notizia terribile dalla malattia dopo l'aver perso una delle cose a me più care".

"Era una vita felice che non finiva di stupirmi" e l'arrivo di Luna Marì, "il giorno più della della mia vita. La sceneggiatura del mio film fa coincidere il momento più felice della mia vita con una serie di drammi. L’inizio è dei più comuni, problemi di coppia, come quelli di chiunque".

"Dopo l'incidente, accusai un dolore nella parte alta dell’intestino - ha proseguito l'ex fidanzato di Belen - Inizialmente pensai a un po’ di fatica, ma il dolore non si arrestava”. Così andò in ospedale e venne ricoverato all’istante. Vi rimase dieci giorni. Responso: “Ho una grave malattia autoimmune con il quale dovrò probabilmente convivere per il resto della vita. Perché? Perché tutto insieme? Uscito dall’ospedale non ero più Antonino, avevo perso 13 kg, la mia forma, il mio aspetto fisico non era più il mio. Le risate fecero spazio alle lacrime, avevo vergogna anche andare in palestra". Ad aiutarlo, un caro amico e personal trainer: "Mi ha ricordato che dopo un momento di dolore c’è un momento di gloria. Adesso lo specchio torna a mostrare la mia vera sagoma, il primo passo è stato fatto".

Antonino ha parlto di "un nuovo io" e ha offerto il suo aiuto per tutti quelli che soffrono per i suoi stessi motivi: "Non voglio guadagnarci, desidero che sia gratis".