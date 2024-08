Belen Rodriguez è di nuovo single per Stefano De Martino? Un gesto di Angelo Galvano chiarisce come stanno le cose

Gossip TV

Secondo recenti rumors, tra Belen Rodriguez e Angelo Galvano era tutto finito e la colpa era da attribuire a Stefano De Martino. Tuttavia, un gesto dell'imprenditore svela come stanno davvero le cose con la showgirl argentina!

Belen Rodriguez torna al centro del gossip dopo la presunta rottura con Angelo Edoardo Galvano, l'imprenditore con cui qualche mese fa aveva intrapreso una relazione. L'ultimo rumor vorrebbe la showgirl argentina di nuovo single "per colpa" dell'ex marito Stefano De Martino. Ma a chiarire come stanno le cose e a svelare la verità ci ha pensato un gesto di Galvano.

Belen Rodriguez è di nuovo single per colpa di Stefano De Martino? Un gesto di Angelo Galvano fa chiarezza!

Sul settimanale Oggi, un'indiscrezione riportava che la rottura tra Belen Rodriguez e Angelo Galvano sarebbe dipesa da Stefano De Martino, in quanto la showgirl argentina "non ha mai elaborato davvero il lutto della separazione da Stefano De Martino e anestetizza l'insoddisfazione in una confusa girandola di relazioni".

La coppia era insieme da qualche mese, dopo che nella primavera del 2024 Belen aveva chiuso la storia con Elio Lorenzoni. Su Galvano, la showgirl aveva dichiarato che era l'uomo che attendeva da tempo e che "si è innamorato di me e non del mio personaggio". Tuttavia, da alcune settimane, diversi rumors lasciavano intendere che tra loro fosse tutto terminato e che la causa fosse da attribuire alla sofferenza causata nella showgirl dalla separazione - questa volta definitiva? - da Stefano De Martino.

Tuttavai, sui social, l'imprenditore 34enne ha compiuto un piccolo gesto che sembra aver riacceso le speranze dei fan e che svela come stanno davvero le cose. Sotto l'ultimo post pubblicato da Belen, infatti, Angelo Galvano ha commentato scrivendo: "Credits?" e taggando la showgirl con un cuore rosso, che lascia intendere che tra loro vada tutto a gonfie vele.

Belen Rodriguez e i rumors sulla fine della sua storia con Angelo Galvano

Dai giornali la presunta rottura tra Belen Rodriguez e Angelo Galvano era stata definita particolarmente turbolenta, segnata segnata da forti discussioni e lanci di piatti e bicchieri, che avrebbero portato la showgirl ad interrogarsi sul suo futuro, ammettendo di avere paura di poter rimanere sola.

Ma, mentre la showgirl si prepara ai prossimi impegni lavorativi, che la vedranno sul NOVE a condurre lo show comico Only Fun e su Real Time con Amore alla prova - la crisi del settimo anno, si è fatta strada la speranza di un ritorno di fiamma con Angelo Galvano, che è stato confermato dai recenti movimenti social dell'imprenditore.

E, prima della conferma definitiva, già Deianira Marzano aveva riportato diverse segnalazioni di un ritorno di fiamma, avvenuto proprio in viaggio sull’Isola di Albarella dove la showgirl si trova con la famiglia per concedersi un po’ di relax, prima di tornare in studio.