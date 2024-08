Belen Rodriguez, finita la storia con Angelo Galvano? "La showgirl ora teme di restare sola"

Gossip TV

Sarebbe finita la storia d'amore tra Belen Rodriguez e Angelo Galvano: stando a una recente indiscrezione, la showgirl argentina e l'ingegnere non sarebbero più una coppia.

Belen Rodriguez torna single: finita la storia con Angelo Galvano

Dopo le dichiarazioni dello scorso dicembre 2023, in cui Belen Rodriguez rivelava dei tradimenti di Stefano De Martino, la showgirl argentina aveva intrapreso una relazione con Elio Lorenzoni, poi conclusasi dopo qualche mese. Ad aprile 2024, erano apparse le prime foto insieme al nuovo compagno, l'ingegnere Angelo Galvano, 36enne originario della Sicilia e impegnato nel settore energetico.

Stando alle foto pubblicate da Chi, Belen aveva deciso già di presentarlo ai figli Santiago e Luna Marì e ai suoi genitori, rendendo ufficiale la storia d'amore. Il settimanale aveva svelato che Veronica Cozzani, madre della showgirl, era al settimo cielo per la nuova relazione della figlia e aveva accolto a braccia aperte il nuovo genero.

Tuttavia, sembra che l'idillio tra l'ingegnere e la showgirl si sia già concluso e che ora Belen Rodriguez sia tornata single.

Belen Rodriguez: "Ora ho paura di invecchiare da sola"

A svelare l'indiscrezione è stato il settimanale Diva & Donna, che ha dedicato alla vita sentimentale della showgirl argentina un pezzo. Secondo quanto scritto sulla rivista, tra Belen Rodriguez e Angelo Galvano sarebbe tutto finito e ora la showgirl sarebbe pronta a una nuova fase della sua vita. Tuttavia, l'ex moglie di Stefano De Martino avrebbe timore di restare sola, come titola il servizio di Diva & Donna:

"Ora ho paura di invecchiare sola"

I primi avvistamenti di Belen Rodriguez senza Angelo Galvano sono recenti: la showgirl, infatti, era stata avvistata da sola ad Alberella, mentre si rilassava in piscina e ancora mentre si godeva un giro in bicicletta, ma senza il compagno. Contrariamente alla storia con Lorenzoni, che Belen confermò pubblicamente a Mara Venier durante una puntata di Domenica In, questa volta la showgirl aveva mantenuto un certo riserbo, preferendo tenere per sé il legame con Galvano.