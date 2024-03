Belen Rodriguez e Bruno Cerella, la showgirl spiazza: ecco la verità

Gossip TV

Belen Rodriguez e Bruno Cerella fanno coppia fissa? Il gossip impazza ma la showgirl argentina ha le idee chiare e spiazza tutti su Instagram.

Belen Rodriguez e Bruno Cerella fanno coppia fissa? Nelle ultime settimane, tra una paparazzata e l’altra, il gossip ha parlato del ritorno di fiamma tra la showgirl argentina, da poco single dopo l’addio a Elio Lorenzoni, e il giocatore di basket che frequentò anni fa dopo la fine della relazione con Andrea Iannone. Lei, tuttavia, rivela la verità e spiazza tutti.

Belen Rodriguez è single, cosa ha rivelato su Instagram

La fine del matrimonio con Stefano De Martino è stata a dir poco burrascosa ma Belen Rodriguez sembrava aver trovato un nuovo amore in grado di aiutarla nel momento più difficile in Elio Lorenzoni. La showgirl argentina ha fatto coming out con l’affascinante imprenditore quasi subito, raccontando poi a Domenica In nella sua intervista rivelazione a Mara Venier, di essere pronta a sposare Elio non appena il divorzio da De Martino fosse stato effettivo. Invece la relazione con Lorenzoni è naufragata dopo pochissimi mesi, si vocifera a causa degli attacchi social che Belen ha fatto ai suoi ex più famosi, suscitando la gelosia del compagno e la sensazione che queste relazioni non fossero ancora del tutto chiuse.

Poche settimane dopo, ecco che Belen appare al fianco di Bruno Cerella, sua ex frequentazione dopo l’addio ad Andrea Iannone. La paparazzata e l’indiscrezione di Chi riporta la nascita di un nuovo flirt per la showgirl argentina, poi ci sono state tantissime segnalazioni in merito anche sui social, comprese quello che volevano Rodriguez in montagna con Cerella in gran segreto, facendo passare pubblicamente il tutto come una vacanza tra amici.

A far chiarezza sul gossip ci ha pensato Belen che, rispondendo alle domande dei più curiosi su Instagram, ha confermato di essere single. “Io sono single, sono solo dicerie”, ha commentato Rodriguez. Che sia davvero così o che si tratti di un depistaggio? Certo è che la presentatrice farebbe bene a prendersi qualche mese per sé stessa, lontana dagli uomini e dagli scoop sulla sua vita privata, soprattutto ora che i suoi progetti imprenditoriali nel mondo della moda vanno a gonfie vele con ben tre brand all'attivo.