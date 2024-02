Belen Rodriguez, nuovo amore? La showgirl paparazzata con Bruno Cerella

Gossip TV

La showgirl argentina sembra abbia già voltato pagina dopo la relazione con l'imprenditore Elio Lorenzoni.

Da diverse settimane si vocifera che la storia tra Belen Rodriguez ed Elio Lorenzoni sia già giunta al capolinea. Secondo i beninformati infatti, Belen avrebbe deciso di chiudere la loro relazione, per "l’incapacità di Elio di comprenderla nel profondo e, forse, la tentazione di usare questa storia a fini pubblicitari". Anche se non ci sono state ancora conferme ufficiali, la showgirl argentina non è stata più immortalata con Lorenzoni e ha scelto di trascorre le ultime vacanze da sola.

Per Belen, tuttavia, si vocifera già una nuova frequentazione: quella con il giocatore di basket, Bruno Cerella, con il quale la Rodriguez aveva già avuto un flirt nel 2018, dopo la fine della sua relazione con Andrea Iannone. La 39enne argentina è stata avvistata a casa dello sportivo e sui social ha postato uno scatto insieme al cestista durante la festa di compleanno di un'amica. Oggi, in edicola su Chi, sono apparse nuove foto di Belen insieme a Cerella e la conferma della sua nuova frequentazione. I due sarebbero stati avvistati prima e dopo il party dell'amica della showgirl:

"Vi raccontiamo quello che è successo prima e dopo quello scatto. Perché Bruno è andato a prendere Belen per andare insieme alla serata. Poi, sono usciti insieme dal locale e si sono diretti verso casa del ragazzo. La mattina seguente Cerella ha riaccompagnato Belen a casa. Il sospetto che i due si frequentassero era nato sui social quando alcuni attenti osservatori avevano notato in un video postato da Belen un quadro che si trova proprio nell’abitazione di Cerella. Un indizio legato alla comune passione per l’arte. Poi, le foto della festa e il ricordo di quel precedente datato 2018. Belen è una che non dimentica, soprattutto il bene ricevuto, ed è una che vuole andare fino in fondo. Perché non sempre i tempi dell’amore coincidono la prima volta, ma, nella vita, c’è una seconda possibilità. Belen è la donna delle seconde possibilità, è quella che, come cantava Franco Califano, non esclude il ritorno. A chi, come sempre, si è portato avanti criticando le sue scelte sentimentali, Belen ha risposto con filosofia, la sua: “Per stare bene si deve svoltare“.