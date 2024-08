Belen Rodriguez e Angelo Galvano fanno pace? Il gossip sul ritorno di fiamma

Gossip TV

Sembra che la rottura poco pacifica tra Belen Rodriguez e Angelo Galvano si sia risolta, la coppia è stata avvistata insieme in vacanza. Ecco gli ultimi gossip.

Guai in paradiso per Belen Rodriguez e Angelo Galvano. Pochi giorni fa un’indiscrezione riportava la fine della relazione tra i due, finita decisamente con toni drammatici, portando la showgirl argentina a seri pensieri sulla sua vita futura. Ora, invece, sembra che la coppia abbia fatto pace, avvistata insieme in vacanza in grande serenità.

Belen e Angelo si sono lasciati?

La vita sentimentale di Belen Rodriguez è fonte inesauribile di gossip, tra la fine del matrimonio tormentato con Stefano De Martino e le nuove liaison che avrebbero dovuto darle pace e serenità, e che invece sono sempre finite in dramma. Pochi giorni fa è apparso un gossip clamoroso su Belen, che si sarebbe lasciata definitivamente con il nuovo compagno Angelo Galvano. Una rottura turbolenta, segnata da forti discussioni e lanci di piatti e bicchieri, che avrebbe portato la showgirl ad interrogarsi sul suo futuro, ammettendo di avere paura di poter rimanere sola.

Nel frattempo, Belen è partita per l’Isola di Albarella ovvero la sua meta del cuore quando deve prendersi qualche giorno di relax e svago, possibilmente con la sua amata famiglia. Sembra, tuttavia, che Rodriguez non sia partita da sola e con il cuore in frantumi come ipotizzato, dato che nuove segnalazioni fanno sapere che la bella argentina è con Angelo, con il quale sembra aver fatto pace. Ecco i dettagli.

Belen e Angelo fanno pace, la segnalazione

Si preannuncia un anno intenso a livello lavorativo per Belen Rodriguez, che ha firmato un contratto con la Warner Bros. Discovery per condurre due programmi. Su Nove, infatti, Belen sarà il volto dello show comico Only Fun insieme ai Pampers, mentre su Real Time condurrà nuove coppie in un viaggio verso la scoperta dei reali sentimenti nel programma Amore alla prova - La crisi del settimo anno, condotto lo scorso anno da Giulia De Lellis.

Nel frattempo, sembra che anche la vita privata della Rodriguez vi sia una speranza per un lieto fine, dal momento che la bella presentatrice ha fatto pace con Angelo Galvano. Dopo il gossip sulla terribile rottura, infatti, arrivano una serie di segnalazioni a Deianira Marzano che riportano il ritorno di fiamma, avvenuto proprio in viaggio sull’Isola di Albarella dove lei si trova con la famiglia per concedersi un po’ di relax, prima di tornare in studio. Al momento questo rimane solo un pettegolezzo, ma è probabile - conoscendo la vita sentimentale altalenante di Belen - che sia tutto vero. Ne sapremo di più certo nelle prossime settimane, anche se la showgirl continua a non voler ufficializzare nulla sui social come invece fatto per le precedenti relazioni.