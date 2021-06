Belen Rodriguez contatta l’ex Fidanzata di Antonino Spinalbese: “Una telefonata fuori luogo, mi ha detto che…”

Gossip TV

L’ex fidanzata di Antonino Spinalbese racconta di essere stata contattata telefonicamente da Belen Rodriguez. Ecco cosa si sono dette.

Belen Rodriguez aspetta con ansia di poter abbracciare la secondogenita, frutto dell’amore con Antonino Spinalbese. La coppia si è conosciuta e innamorata pazzamente e ha deciso di non attendere inutilmente, portando la relazione ad un livello superiore. All’inizio della relazione si è parlato di Chiara, ex fidanzata dell’affascinante hair stylist che a quanto sembra sarebbe stata contattata dalla Rodriguez, con una “telefonata fuori luogo”. Ecco cosa è successo tra le due.

Belen Rodriguez esagera e contatta l’ex di Antonino Spinalbese

Manca pochissimo alla nascita di Luna Marie, la secondogenita di Belen Rodriguez, frutto dell’amore passionale che ha stregato la bella argentina. Nel corso della scorsa estate, infatti, Belen ha conosciuto e si è innamorata di Antonino Spinalbese, giovane e promettente hair stylist. Come di solito accade quando viene lanciato un gossip di questa portata, si è scavato nel passato di Antonino fino a trovare la sua ex fidanzata Chiara. La giovane, intervistata da DiPiù, ha raccontato un retroscena assurdo che riguarda proprio la Rodriguez. “Devo ammettere che ero felice con lui, per quattro anni è andato tutto bene, finché poi qualcosa si è rotto. Eravamo in una fase della vita in cui volevamo cose diverse: lui cercava la stabilità sentimentale, io volevo ancora progettare il mio futuro professionale. Così è finita: l’ho fatto soffrire”, ha raccontato Chiara.

Parlando di Belen, invece, è saltato fuori che l’argentina avrebbe contattato telefonicamente l’ex del suo fidanzato, per chiarire alcune questioni in sospeso. “Ho scritto un messaggio sui social in cui ho detto: ‘Non mi sento inferiore a nessuno’. Nella bufera era un modo per difendermi, per dire: guardo avanti. E cosa è successo? Mi ha telefonato Belen. Cosa mi ha detto? Mi ha invitato a non esternare pubblicamente certi miei pensieri che avrebbero potuto essere fraintesi, ma io ho trovato quella chiamata fuori luogo e ho detto a Belen: ‘Scusami, perché mi chiami tu e non il mio ex se qualcosa non vi sta bene?’ A quel punto non ci siamo più sentiti […] Detto questo, ora gli auguro tanta pace e tanto amore con Belen”, questa la rivelazione di Chiara.

Silenzio stampa da parte dei diretti interessati che, con tutta probabilità, hanno deciso di escludere il gossip nelle ultime settimane prima della nascita di Luna Marie. Nel frattempo la minore delle Rodriguez è in ansia per Ignazio Moser, al quale farà una bella sorpresa durante la Finale de L'Isola dei Famosi.