Isola dei Famosi, Cecilia Rodriguez ‘in ansia’ per Ignazio Moser prima della Finale

Cecilia Rodriguez impaziente di riabbracciare il suo Ignazio Moser durante la Finale de L’Isola dei Famosi.

Si respira un’aria carica di tensione tra i naufraghi della quindicesima edizione de L’Isola dei Famosi, pronti a scoprire chi sarà il vincitore o la vincitrice del reality show condotto da Ilary Blasi. Anche Cecilia Rodriguez è tesa all’idea di riabbracciare il suo Ignazio Moser e di sbarcare a sorpresa in Honduras. Ecco cosa ha rivelato la bella argentina ai fan su Instagram.

Isola dei Famosi, Cecilia Rodriguez fa una confessione su Ignazio Moser e Arianna Cirrincione

Da quando ha fatto il suo ingresso nella quindicesima edizione de L’Isola dei Famosi, Ignazio Moser è diventato uno dei naufraghi preferiti dal pubblico di Canale5. Bello, pieno di energia e sempre positivo, l’ex gieffino piace a tutti e sembra trovarsi molto bene anche tra i naufraghi di Cayo Paloma. Per sostenere l’avventura di Moser in Honduras, Cecilia Rodriguez ha presenziato spesso nello studio di Ilary Blasi, aiutando il suo fidanzato a compiere scelte dure e inaspettate, come quella di radere a zero barba e capelli. La Rodriguez, finita nel mirino di Vera Gemma, non ha esitato neppure un secondo e ha colto al volo l’occasione di raggiungere Ignazio a L’Isola in occasione della Finale.

I naufraghi, infatti, sono molto tesi in vista dell’elezione del vincitore assoluto e sono pronti a tutto per portare a casa il ricco montepremi. La Rodriguez, insieme ad Arianna Cirrincione ovvero la fidanzata di Andrea Cerioli, farà una sorpresa al Moser. Mentre si scatena una polemica per la loro partenza, Cecilia ha deciso di rispondere alle domande dei più curiosi su Instagram, ammettendo: “Sono molto ansiosa in questo periodo, ma diciamo che lo sono stata da quando è partito. Però lo sono di più ora che si avvicina questo momento: è una bella ansia però”.

A proposito di Arianna, con la quale sta condividendo l’isolamento prima della Puntata, l’argentino ha dichiarato: “In questo mondo è difficile trovare delle amiche, ma lei è una persona meravigliosa, ha i miei stessi valori. Arianna vuoi essere mia amica?”. L’Isola dei Famosi unirà Cecilia e la Cirrincione? Come ragiranno Ignazio e Andrea alla sorpresa delle loro fidanzate?

